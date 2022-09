L’ouvrage « Vendez comme vos concurrents grâce au Digital » de l’infopreneur et consultant marketing digital gabonais Jofrid Mayossa est désormais en pré-commande. C’est ce qu’a annoncé l’auteur dans un communiqué parvenu vendredi à la rédaction d’Info241. Selon l’auteur, l’ouvrage "met en évidence 7 leçons pratiques que tout entrepreneur devrait mettre en œuvre s’il souhaite réussir là où ses concurrents réussissent grâce au digital".

L’auteur

Il s’adresse "aux étudiants, aux commerçants, aux entrepreneurs, aux agences de communication et marketing digital, aux salariés et aux directions marketing et Communication des entreprises", précise Jofrid Mayossa. Les précommandes ont été ouvertes ce mercredi avec un avantage exclusif pour les acquéreurs : leur nom imprimé sur une "page dédicace spéciale" ainsi qu’une invitation à la conférence de presse de présentation officielle du livre qui aura elle lieu, le 1er octobre 2022.

Les pré-commandes se font par téléphone au +241 60121434 et par courriel à jofridmayossa@gmail.com. Le livre sera vendu à seulement 10000 FCFA et disponible à sa sortie en octobre à la fois sur le site du géant américain Amazon et sur celui de l’auteur : www.jmdigital-academy.com