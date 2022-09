Libreville : Les habitants de Plein-Ciel prient pour le retour à la normale de l’eau potable !

Dur dur d’habiter Libreville ces derniers temps et particulièrement le quartier populaire de Plein-Ciel, situé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Le quartier est devenu invivable depuis quelques jours à cause des coupures intempestives d’eau opérées par la Société d’eau et d’énergie du Gabon (SEEG, société publique d’Etat). Un stress hydrique qui inquiète les riverains désormais voués à la prière.

Ce vendredi 23 septembre, les reporters d’Info241 ont pu lire le désespoir sur les visages des habitants de Plein-Ciel. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à veiller jusqu’au matin, espérant voir une goûte d’eau jaillir de leur pompe publique. Mais en vain ! Les sceaux, bassines et bidons sont ainsi vides dans toutes les maisons. Seuls ceux qui avaient une réserve peuvent encore avoir le sourire. Quelques rares compteurs d’eau du quartier Le problème d’eau à Plein-Ciel ne date pas d’aujourd’hui. Nombreux sont ceux quittent le quartier pour cette raison. Car l’eau n’arrive pas dans tous les foyers et certains riverains sont contraints de s’alimenter en eau comme dans les zones rurales à l’aide et par des puits d’eau. « Plein-ciel vraiment ! », s’est exclamé à Info241 un homme visiblement excédé par cette situation. « J’ai envie d’habiter dans un quartier où je ne puise pas de l’eau où j’ai de l’eau à la maison », a t-il souhaité de tout son cœur. Une ruelle de ce quartier populaire « Nous sommes à la rentrée scolaire, les élèves vont à l’école comment vont ils s’en sortir ? Les femmes et les enfants ? Tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter des bouteilles d’eau minérale », a réagi une mère de famille dépitée. Pour l’heure, le liquide bleu demeure une denrée rare à Plein-Ciel. Une situation hydrique que connait également plusieurs quartiers du Grand Libreville dont une future usine d’approvisionnement en eau est attendue pour 2026 !