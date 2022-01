Jusqu’à 5 mois d’arriérés de salaire pour les agents de sécurité scolaire du Gabon !

Appelés en renfort pour assurer la sécurité dans les établissements secondaires publics de Libreville et ses environs, plusieurs agents se trouvent privés de salaire depuis 3 à 5 mois. C’est pour trouver une solution rapide à leur situation que les autorités gabonaises en tête desquelles le ministre de l’Education a rencontré jeudi à Libreville les représentants de ces auxiliaires de sécurité sur la paille depuis plusieurs mois.

« Monsieur le ministre nous a rassurés car, il ne cesse de discuter avec son collègue du Budget », a déclaré Itsouki Moussavou représentant les auxiliaires de sécurité dont l’Etat traine des impayés. « D’ici la fin du mois, il est fort possible que les choses rentrent dans l’ordre. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous surpasser, parce que nous faisons confiance aux paroles du ministre », a-t-il rajouté en guise d’horizon à cette crise salariale.

Il faut dire que les autorités gabonaises avaient eu recours depuis l’année 2019-2020 à 306 auxiliaires de sécurité pour faire baisse le niveau de sécurité dans une quarantaine de collèges et lycées du Grand Libreville (Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum et Kango). Des agents aujoud’hui privés de salaire et appelés à se « surpasser ».