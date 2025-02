Michel Ongoundou Loundah en visite à Médouneu : entre hommage et engagement politique

Le président du parti Réappropriation du Gabon, de son indépendance pour sa Reconstruction (RÉAGIR), Michel Ongoundou Loundah, poursuit son périple dans la province du Woleu-Ntem. Ce jeudi 13 février, il s’est rendu dans la commune de Médouneu, où il a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants, aussi bien dans la ville que dans les villages environnants.

Un hommage à une figure politique marquante

Le lendemain, vendredi 14 février, Michel Ongoundou Loundah a tenu à se recueillir sur la tombe d’André Mba Obame (AMO), figure politique emblématique et natif de Médouneu. Ancien ministre et fervent opposant au régime Bongo, AMO reste une figure marquante de la vie politique gabonaise. Après cette visite, le président de REAGIR s’est rendu au domicile du défunt, partageant son émotion et des souvenirs passés à ses côtés.

« Le président Mba Obame nous a fait vivre un rêve, celui de la nouvelle espérance. J’attends de lui, de là où il est, qu’il me donne la force de pouvoir continuer et peut-être réaliser cette nouvelle espérance qu’il avait promise aux Gabonais », a-t-il déclaré.

Un échange direct avec la population

Le point culminant de cette visite a été la rencontre avec les populations de Médouneu. Hommes, femmes et jeunes sont venus nombreux écouter le message de Michel Ongoundou Loundah, connu pour son engagement aux côtés des populations locales. Lors de cet échange, les habitants ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur le manque d’infrastructures et l’isolement de leur commune.

« Je ne suis pas un étranger à Médouneu et j’y suis souvent venu avec le feu Président Mba Obame, dont j’étais le Ministre de la Défense », a-t-il rappelé. Par ailleurs, la ligue des femmes de REAGIR a profité de cette visite pour rencontrer les femmes de Médouneu et poser les bases de la création d’une antenne locale afin de renforcer leur représentativité au sein du parti.

Médouneu, une ville oubliée ?

De nombreux habitants estiment que Médouneu paie aujourd’hui son soutien passé à des figures de l’opposition, ayant toujours lutté contre l’ancien régime. La commune, longtemps représentée par André Mba Obame, semble en effet souffrir d’un certain abandon. Outre AMO, Médouneu a également vu naître d’autres personnalités politiques influentes.

On peut citer l’universitaire, écrivain et ancien sénateur Paulin Nguema-Obam, membre du Rassemblement pour le Gabon (RPG), lui-même issu du Rassemblement national des bûcherons (RNB), parti fondé par le père Paul Mba Abessole. En poursuivant son périple, Michel Ongoundou Loundah réaffirme ainsi son engagement envers les populations locales et entend faire de REAGIR un acteur majeur du renouveau politique au Gabon.