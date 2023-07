Législatives 2023 : Déjà 5 candidats sortants dont la fille d’Ali Bongo, élus faute d’adversaire !

Les résultats des législatives du 26 août sont déjà connus dans 5 circonscriptions de l’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué. Et pour cause, dans un système électoral gabonais où le taux d’abstention ne compte pas, 5 députés du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) dont le président sortant de l’Assemblée nationale et la fille ainée d’Ali Bongo sont assurés d’être réélus. La faute au fait qu’ils sont tous les 5, candidats uniques dans leur siège respectif.

Le PDG part déjà avec 5 députés déjà élus dans un parlement qui compte 143 députés. Après la publication des candidatures validées pour les législatives par le Centre gabonais des élections (CGE), 5 députés sortants sont assurés de rebeloter faute d’adversaire. Ils n’ont ainsi plus besoin de battre campagne car même avec une voix, la leur, ils sont assurés sauf incident de dernière minute, de siéger lors de la future 14e législature de l’Assemblée nationale. Parmi ses futurs députés PDG élus par défaut, il y a le président sortant de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, candidat au 1er siège de la Lombo-Bouenguindi près de Pana dans l’Ogooué-Lolo. Un autre fils de cette province, le ministre Blaise Louembé est assuré de rempiler dans 1er arrondissement de Koulamoutou. Le ministre d’Etat qui a fait son grand retour au gouvernement en janvier dernier, voit son rêve politique se prolonger pour les 5 prochaines années. Le reste 3 autres députés sortants déjà réélus avant attendre le vote sont à retrouver dans le Haut-Ogooué. Parmi eux le 5e vice-président de l’Assemblée nationale Jean-Pierre Oyiba, candidat au 1er arrondissement de Franceville. Mais aussi la ministre de la Défense nationale Félicité Ongouori Ngoubili, candidate au 2e siège de la Lékoni-Lékori. Enfin si lors de la dernière législative de 2018 avait des adversaires qui s’étaient par la suite désistés, la fille ainée d’Ali Bongo, Malika Bongo sera seule candidate à ce scrutin au siège unique du département de la Djouori-Agnili.