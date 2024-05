Le Musée national du Gabon de Libreville en mode journées portes ouvertes à la mi-mai

Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon de Libreville se prépare à ouvrir ses portes aux visiteurs lors de ses prochaines Journées portes ouvertes, prévues du 16 au 19 mai prochain. Sous le thème « Musée pour l’Éducation et la Recherche », cet événement vise à mettre en lumière les activités du musée et à sensibiliser le grand public sur les défis rencontrés au quotidien par les institutions muséales.

Au programme de ces journées, une variété d’activités captivantes attendent les participants. Des ateliers d’arts culinaires permettront aux visiteurs de découvrir les saveurs locales et d’apprendre les secrets de la cuisine gabonaise. Des conférences seront également organisées, offrant ainsi l’opportunité d’explorer divers sujets liés à l’art, aux rites et aux traditions du Gabon. Une vue intérieure des lieux Une exposition-vente des produits locaux sera proposée, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de repartir avec des souvenirs authentiques. Des groupes socioculturels animeront les lieux avec des spectacles vivants colorés et enrichissants. De plus, une initiation aux instruments de musique traditionnels gabonais sera proposée, permettant une immersion dans la riche culture musicale du pays. Julie Eléonore Nzang Obame, directrice générale du musée national, souligne à Info241 que ces Journées portes ouvertes représentent une opportunité unique pour les responsables des musées de rendre leurs activités visibles à travers le monde. Elle met également en avant l’importance de sensibiliser le grand public sur les défis auxquels sont confrontés les musées au quotidien. Ainsi, ces Journées portes ouvertes offriront aux visiteurs une expérience immersive et enrichissante, permettant de découvrir la diversité culturelle du Gabon et de soutenir le travail des institutions muséales. Cet événement constitue donc une occasion incontournable pour tous les passionnés d’art, de rites et de traditions de plonger dans l’univers fascinant du Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon.