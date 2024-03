La holding Delta Synergie d’Omar Bongo dévoile une partie de ses résultats financiers

Alors que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé le 20 mars dernier qu’un « audit général » serait diligenté contre la holding familiale créée par Omar Bongo, accusée de pomper une grande partie de l’économie gabonaise, l’entreprise « patriote » cachée est enfin sortie de son mutisme légendaire. Dans un communiqué hier, la direction générale s’est déclarée favorable à cet audit avant de dévoiler ses résultats financiers entre 2018 et 2021.

Selon ce communiqué de presse daté de ce 29 mars, Delta Synergie se présente comme une entreprise exemplaire, loin des stéréotypes qui la visent. On y découvre, par exemple, que la holding familiale "a été crée sous l’impulsion de S.E Omar Bongo Ondimba dans le but de contribuer au développement du secteur privé Gabonais et de participer à l’essor de nationaux dans différents secteurs d’activité".

en millions de FCFA 2021 2020 2019 2018 Total des Produits 1 101 6 160 2 913 2 365 Résultats nets - 259 - 943 549 - 631 Trésorerie 442 1 171 761 895 Situation nette 15 247 15 506 17 449 16 900

Quelques résultats financiers affichés par la holding

Quant à l’audit, la direction générale assure "sa pleine et totale collaboration en espérant que ce sera l’occasion d’apporter la vérité sur la nature de la société et de ses activités, y compris sur l’étendue de son portefeuille d’actifs ". Toutefois, la holding a précisé qu’elle ne tirait aucun revenu du secteur pétrolier, mais qu’elle possède actuellement une " vingtaine de participations, dont des filiales en difficultés qu’elle soutient financièrement pour en garantir la pérennité et protéger les nombreux emplois créés par leurs activités ".

En clair, Delta Synergie affirme avoir toujours œuvré dans l’intérêt général, en venant en aide aux entreprises gabonaises en difficulté pour préserver l’emploi. La holding créée par Omar Bongo aurait même une « politique d’investissement » qui « s’inscrit pleinement dans la volonté des autorités du pays de favoriser le développement de l’économie nationale », souligne le communiqué de clarification, qui ne mentionne pas le nom de son responsable.

Pour finir, le communiqué de Delta Synergie affirme que la holding "s’efforce de satisfaire à ses obligations déclaratives fiscales et sociales". Il révèle également quelques données financières des dernières années, indiquant que jusqu’à fin 2021, l’entreprise avait un actif de 15,2 milliards de FCFA avec seulement 442 millions de FCFA de trésorerie. Une situation qui se détériorait chaque année depuis 2018. La holding a ainsi décidé de couper l’herbe sous les pieds du CTRI en affichant sa quasi mauvaise santé financière.