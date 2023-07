L’université Omar Bongo sera fermée pendant toute la durée de la présidentielle du 26 août

L’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville restera fermée durant toute la période électorale qui attend le Gabon le 26 août. C’est ce qui ressort d’un communiqué émanant du secrétariat général de la plus vieille université du Gabon. L’on ignore si cette fermeture est consentie en prévision d’éventuels troubles dans la capitale ou pour permettre au personnel de prendre une part active à l’ensemble de ces 3 élections prévues le même jour.

L’UOB va fermer ses portes dans les 3 prochaines semaines. C’est le contenu de la note d’information à l’endroit de l’ensemble de la communauté universitaire et aux usagers du 5 juillet signée de la secrétaire générale Henriette Aurelia Mombey. Dans celle-ci, les autorités universitaires préviennent de la fermeture de l’établissement universitaire à compter de ce 1er août.

Une autre vue de la principale université du pays

« Le Secrétaire Général porte à l’attention de l’ensemble de la communauté universitaire et des usagers que l’institution sera fermée pendant la période allant du 1 » août au 18 septembre 2023", précise la note d’information parvenue hier à la rédaction d’Info241. Une fermeture estivale et administrative alors que les inscriptions pour l’année académique 2022-2023 est toujours en cours.

« A cet effet, toutes les demandes relatives aux inscriptions, légalisations des diplômes et tenant lieu de diplômes s’effectuent jusqu’au lundi 31 juillet 2023 », prévient l’UOB. Et Henriette Aurelia Mombey de conclure à l’endroit du personnel universitaire : « J’attache du prix à la stricte exécution de la présente note qui prend effet à compter de sa date de signature ». Voilà qui promet des élections présidentielle, législative et locales très animées.