Kango : Un agent de la SEEG meurt après avoir reçu une décharge électrique haute tension

Un drame a frappé le 27 janvier la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) avec la perte tragique de Djessy Bounda Moucketou, un jeune électricien gabonais, survenu lors d’une intervention en service. Les circonstances de sa mort suscitent des questions et soulèvent des préoccupations quant aux normes de sécurité et aux conditions de travail au sein de la société publique d’énergie.

L’incident s’est déroulé samedi dernier lors d’une intervention sur le réseau haute tension à la hauteur du pont d’Agoula, près de Kango. Djessy Bounda Moucketou, en plein travail avec ses collègues, a été victime d’une décharge électrique mortelle. Malgré les tentatives de premiers secours, la vie du jeune technicien n’a pas pu être sauvée. Le sauvetage de la victime Les témoins de la scène ont partagé leur tristesse et leur consternation face à cette perte tragique. Certains ont souligné les risques inhérents au travail sur des réseaux haute tension et ont exprimé leur indignation face à ce genre d’accident évitable. Des questions sur le respect des consignes de sécurité dans ce type d’intervention ont été soulevées, mettant en lumière la nécessité d’une procédure de consignation appropriée. « Nous perdons un frère, un ami, un père de famille sur une situation qu’on aurait pu éviter », a déclaré une source proche du disparu. Une autre personne a souligné l’importance de la consignation des installations électriques avant toute intervention, soulignant que cette procédure est standard dans de nombreuses entreprises à travers le monde. La victime recevant les premiers soins de ses collègues La triste nouvelle a également ravivé le débat sur les conditions de travail au sein de la SEEG. Djessy Bounda Moucketou était apparemment un employé temporaire depuis deux ans, une catégorie qui, selon certaines informations, serait mal rémunérée depuis un certain temps. Cela a soulevé des préoccupations quant au statut et à l’utilisation de ces travailleurs au sein de la société. Alors que la communauté pleure la perte de ce jeune technicien, des appels à une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident se multiplient. La Direction générale de la SEEG est attendue pour fournir des clarifications sur cet incident tragique et pour aborder les questions plus larges liées aux conditions de travail au sein de l’entreprise. En ces moments difficiles, la famille, les amis et les collègues de Djessy Bounda Moucketou trouvent du réconfort dans le souvenir d’un jeune homme dévoué et regretté, tandis que la communauté espère que des leçons seront tirées de cette tragédie pour améliorer la sécurité et les conditions de travail au sein de la SEEG.