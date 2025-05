CDM du 30 mai : 8 projets de textes adoptés et un cap réaffirmé pour reformer le Gabon

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce vendredi 30 mai à 11h le deuxième Conseil des ministres de la Ve République et le septième de l’année 2025. Tenu au Palais présidentiel de Libreville, ce conseil a été placé sous le sceau de « l’action, de l’urgence et de la responsabilité ». Huit projets de textes ont été adoptés, dont deux lois cadres majeures : l’une sur la santé, l’autre sur l’éducation nationale. Le gouvernement a également validé l’avant-projet de loi portant création de l’Institut national du pétrole et du gaz, annoncé une future politique nationale de l’eau, et réorganisé le programme des transports scolaires. Ce conseil confirme la volonté de structurer les réformes de la Ve République autour d’un État plus efficace, socialement ancré et administrativement rénové.

Création de cinq fonds stratégiques Dans une volonté affirmée de rupture avec les pratiques du passé, le président a ordonné la mise en place immédiate de cinq fonds souverains sectoriels : un Fonds national pour l’énergie et l’eau (FNEE), un Fonds stratégique pour la pêche et l’aquaculture (FDPA), un Fonds gabonais pour l’habitat (FGHL), un Fonds national pour les infrastructures (FNI) et un Fonds stratégique agricole (FSA). Objectif : catalyser la transformation de l’économie nationale, renforcer la souveraineté et générer de nouveaux emplois. Domaine Décisions clés Économie & Souveraineté Création de 5 fonds sectoriels (FNEE, FDPA, FGHL, FNI, FSA) pour financer le développement national. Agroalimentaire & Industrie Interdiction d’exporter le manganèse brut dès 2029 et d’importer du poulet de chair dès 2027. Vie chère Création d’une centrale d’achats pour réguler les prix des produits de première nécessité. Administration publique Audit complet du patrimoine public ; numérisation de la gestion administrative. Réformes institutionnelles Révision des attributions ministérielles ; création de la C2S2P pour suivre les projets présidentiels. Relations internationales Signature de conventions avec le Japon, l’OCDE et l’UE ; accréditation de nouveaux ambassadeurs. Tourisme Gratuité du visa touristique entre juillet et septembre 2025 ; création d’une unité de police touristique. Nominations Nominations dans plusieurs ministères et à la présidence de la République, notamment à la tête du CGC, du CN-TIPPEE, du Trésor et du Comité pour la Transition. Deux mesures phares sont à retenir : l’interdiction d’exporter du manganèse brut dès le 1er janvier 2029, et celle d’importer du poulet de chair à partir du 1er janvier 2027. Ces décisions visent à renforcer les capacités locales de transformation et à relancer la production nationale dans des secteurs stratégiques. Des mécanismes d’accompagnement, notamment des crédits préférentiels et des incitations fiscales, seront mis en œuvre pour soutenir les opérateurs nationaux. Lutte contre la vie chère et réforme administrative Une centrale d’achats de produits de première nécessité verra bientôt le jour, afin de réguler les prix et stabiliser l’approvisionnement du pays. En parallèle, le chef de l’État a exigé un audit complet du patrimoine public (immobilier, foncier, véhicules, équipements), en vue de mettre fin aux détournements et instaurer une gestion numérisée du bien public. Le Conseil a validé plusieurs projets de lois organiques et de décrets portant sur les fonctions de souveraineté, les hauts emplois civils, ainsi que les attributions ministérielles. Il a également entériné la création d’une Coordination stratégique de suivi des projets présidentiels (C2S2P), en remplacement du Haut-Commissariat aux projets d’infrastructures, désormais directement rattachée au président. Coopération et diplomatie renforcées Trois conventions internationales ont été approuvées, notamment avec le Japon, l’OCDE et l’Union européenne, dans le but de renforcer la coopération technique et la lutte contre l’évasion fiscale. Par ailleurs, plusieurs nouveaux ambassadeurs étrangers ont été accrédités à Libreville, témoignant d’un regain d’intérêt diplomatique pour le Gabon. Le gouvernement a acté la gratuité du visa touristique entre juillet et septembre 2025, pour stimuler la fréquentation à l’occasion de la deuxième édition de la Caravane touristique du Gabon. Une unité de police touristique verra également le jour pour garantir sécurité et accueil sur les circuits touristiques nationaux. Vague de nominations et renforcement des cabinets Comme attendu, ce conseil s’est clos par une série de nominations dans l’administration centrale, notamment à la présidence, au secrétariat général du gouvernement, dans les ministères de l’Intérieur, de l’Énergie, de la Défense, de la Fonction publique, de l’Environnement, du Logement, et de la Jeunesse et des Sports. Ces décisions tracent les contours d’un État réformé, ambitieux et pragmatique, en adéquation avec l’esprit de la Cinquième République voulu par le président Oligui Nguema.