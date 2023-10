Transition : limogés, les détenteurs de passeports diplomatiques gabonais sommés de les restituer

C’est ce qui ressort d’un communiqué du ministère gabonais des Affaires étrangères daté de ce 12 octobre. Les anciens agents publics de l’ancien régime non reconduits dans leurs fonctions sont ainsi priés de restituer sans délai leur passeports diplomatiques et de service. Sonnant ainsi la fin de leurs privilèges de voyage et d’exemption de visas pour certains pays.

« Le ministre des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration sous-régionale et des gabonais de l’étranger, porte à la connaissance de toutes les personnes détentrices d’un passeport diplomatique et leurs ayants droit ou un passeport de service, ayant cessé leurs fonctions, de bien vouloir restituer lesdits documents au service passeport du ministère », indique le communiqué.

Plus de 43 jours après le coup d’Etat du 30 aout, le nouveau ministre des Affaires étrangères de la transition Michel Régis Onanga Ndiaye entend mettre ainsi un terme aux privilèges indus d’anciens cadres de l’ancien régime déchu. Reste à savoir si les intéressés s’exécuteront de leur propre chef.