Fin des travaux de la commission ad-hoc pour le cadre juridique du secteur culturel au Gabon

Ce 19 janvier a marqué une étape cruciale dans la vie culturelle du Gabon, avec la remise officielle du document contenant les 16 textes destinés à l’encadrement juridique du secteur culturel. Les travaux de la commission ad-hoc, mise en place par le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, André-Jacques Augand, viennent de s’achever à Libreville.

Après plus de deux mois de délibérations et d’examens minutieux des textes régissant le secteur culturel au Gabon, la commission, représentée par Marcel Djabioh, a remis officiellement ce vendredi 19 janvier le rapport final de ses travaux au ministre de la Culture. La cérémonie de remise s’est déroulée à l’immeuble Arambo à Libreville, en présence d’artistes et d’acteurs culturels gabonais venus nombreux pour l’occasion.

Une vue des artistes présents

Le document remis contient au total 16 textes destinés à encadrer juridiquement le secteur culturel gabonais. Le ministre André-Jacques Augand a exprimé sa satisfaction en indiquant : « Les travaux de l’élaboration des textes dans le secteur culturel viennent de s’achever, il appartient maintenant à l’administration de les transmettre progressivement par priorité au gouvernemen t ».

Au cours de son discours, le ministre n’a pas manqué de féliciter tous les membres de la commission qui ont fourni un travail acharné, ainsi que tous les artistes qui ont contribué de près comme de loin à l’élaboration de ces textes. Il a souligné que la commission avait pour objectif d’actualiser les textes nécessitant une mise à jour, de réécrire ce qui était devenu obsolète, et de créer ce qui n’existait pas dans certains domaines de la culture.

Depuis des années, les artistes et acteurs culturels gabonais se battent pour leurs statuts. Plus de 30 ans après le début de cette quête, cette avancée juridique représente un espoir concret pour une reconnaissance accrue et un essor vers la félicité tant attendu par la communauté artistique gabonaise.

Voici la liste des textes examinés et élaborés par la Commission Ad Hoc :