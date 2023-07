Elections 2023 : le conseil des ministres rajoute encore 2 jours au délai de dépôt de candidatures

Réunis ce mercredi matin en conseil des ministres, Ali Bongo et son gouvernement ont décidé de prolonger encore le délai de dépôt de candidatures pour les 3 élections du 26 août prochain. Une seconde prorogation de 48h qui intervient après celle de 3 jours, décidée déjà en urgence lundi après-midi par l’assemblée plénière du Centre gabonais des élections (CGE) qui organise lesdits scrutins.

Lire aussi >>> Le CGE rallonge de 3 jours le délai de dépôt des candidatures aux 3 scrutins du 26 août !

Pour y parvenir, le ministère de l’Intérieur Lambert Matha a proposé au conseil qui l’a adopté, de modifier « l’article 2 du décret n° 0148/PR/MI du 03 juillet 2023 fixant la date limite de dépôt des déclarations de candidature pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et de l’élection des Membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux de l’année 2023 », précise le communiqué final des travaux rendu public tard dans la nuit.

Le ministre de l’Intérieur à l’origine de ce nouveau projet de décret

« Le présent décret proroge la date limite de dépôt des déclarations de candidature à l’élection du Président de la République, à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et de l’élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux au dimanche 16 juillet 2023, à 18 heures », conclut le communiqué de ce conclave gouvernemental qui continue de modifier et de se pencher sur ces élections programmées toutes le même jour.

A l’origine, ce délai avait été fixé le 25 juin par le CGE au 11 juillet mais devant les nombreux manquements observés dans le processus, le même CGE avait rallongé la date butoir au 14 juillet avant que le gouvernement y rajoute encore ce 12 juillet, deux jours supplémentaire soit désormais jusqu’au 16 juillet. Des prorogations qui démontrent le malaise et l’impréparation de ces 3 scrutins. Mais aussi et surtout le manque de réalisme du calendrier initial.