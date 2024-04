Dialogue national : suspension, inéligibilité... pluie de sanctions contre le PDG et ses alliés !

Les Gabonais ont pris une décision ferme après 28 jours de débats au Dialogue national inclusif. Le PDG et ses alliés, renversés par l’armée gabonaise le 30 août 2023, devront observer une période de retrait pour les trois prochaines années. Selon le rapport présenté ce mardi par le rapporteur général Murielle Minkoue Mintsa, l’ex-parti présidentiel et ses dirigeants, qui ont dominé la scène politique pendant 56 ans, sont appelés à se réorienter vers d’autres horizons que la politique.

La clôture du Dialogue national inclusif ce 30 avril a débouché sur des résolutions majeures visant à instaurer un cadre politique plus transparent et équitable au Gabon. Parmi les mesures phares, la suspension temporaire de tous les partis politiques légalement reconnus, en attendant l’élaboration de nouvelles règles régissant leur création et leur fonctionnement. Le Parti Démocratique Gabonais (PDG), tombé après 56 ans de règne, est particulièrement visé.

Résolutions du Dialogue National Inclusif 1. Suspension des partis politiques - Suspendre tous les partis politiques légalement reconnus en attendant l’élaboration de nouvelles règles régissant leur création et leur maintien. - Suspendre le Parti Démocratique Gabonais (PDG) ainsi que ses alliés pour la période de 2016 à 2023. 2. Enquêtes et poursuites judiciaires - Diligenter des enquêtes contre les anciens et actuels dirigeants du PDG, ainsi que des cadres et hauts cadres militants, pour d’éventuelles infractions. 3. Appel à l’humilité et au pardon - Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d’humilité en demandant pardon au peuple gabonais. 4. Inéligibilité des dirigeants du PDG - Frapper d’inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG pour les prochaines élections politiques, de 2016 à 2023. 5. Engagement pour le retour à l’ordre constitutionnel - Adopter ces mesures dans un souci de retour rapide à l’ordre constitutionnel et de respect des engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale.

Ainsi, comme tous les autres partis suspendus avec effet immédiat jusqu’à l’adoption de nouvelles règles, une mesure spécifique est prise à l’égard du Parti Démocratique Gabonais (PDG) et de ses alliés, suspendus pour la période de 2016 à 2023. Cette décision vise à assainir le paysage politique et à restaurer la confiance des citoyens dans le processus démocratique.

Parallèlement, des enquêtes seront ouvertes à l’encontre des anciens et actuels dirigeants du PDG, ainsi que des cadres et hauts cadres militants, afin de poursuivre les responsables d’éventuelles infractions. Les anciens et actuels dirigeants du PDG sont également encouragés à faire preuve d’humilité en demandant pardon au peuple gabonais pour d’éventuelles erreurs commises.

De plus, les anciens et actuels dirigeants du PDG seront déclarés inéligibles pour les prochaines élections politiques, y compris le président du parti, le secrétariat exécutif, le bureau politique, le comité permanent, les conseillers du distingué camarade, ainsi que les membres du conseil consultatif des sages et des partis alliés pour la période de 2016 à 2023.