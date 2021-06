Devant le congrès, Ali Bongo vante son action et s’autocongratule pour ses reformes

Pour sa réouverture officielle ce vendredi, l’Assemblée nationale gabonaise a reçu un hôte de marque : Ali Bongo. Incendié par des populations en colère après l’annonce de sa réélection controversée en aout 2016, le palais du Peuple est de nouveau opérationnel après de longs mois de travaux à 15 milliards de nos francs. Devant les parlementaires largement contrôlés à plus de 90% par son seul parti, Ali Bongo les a félicité pour avoir approuvé les reformes « audacieuses » qu’il a initiées. Avant d’appeler les parlementaires à toujours le soutenir à quelque mois de la fin de son second mandat.

Ali Bongo a fait son come back politique sur la scène nationale ce vendredi après de longs mois d’absence et de présence notamment virtuelle par visioconférence. Pour son discours devant les deux chambres, choisi par ses soins, le patron du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968), a assuré le service après-vente des reformes législatives validées sans broncher par les parlementaires. Notamment le triumvirat en cas de vacance de pouvoir ou le droit qu’il s’est octroyé de nommer 15 des 52 sénateurs.

Des reformes constitutionnelles taxées "d’audacieuses"

"Vous avez procédé, au mois de décembre dernier, aux nécessaires ajustements, avec pour seul objectif de consolider notre édifice constitutionnel, de le rendre plus efficace et plus démocratique", s’est-il félicité pour évoquer la modification de la Constitution qu’il a promulgué au pas de course le 31 décembre dernier après la validation express des parlementaires. Des reformes constitutionnelles qu’il a qualifié comme étant "audacieuses" qui ont conduit tout de même à garantir son impunité d’ancien chef de l’Etat après l’exercice de ses fonctions.

Une vue des parlementaires

Se félicitant de l’élection du Gabon comme membre non permanent du conseil de sécurité des Nations-Unies, s’est présenté comme le chantre de la paix et de la "démocratie apaisée", comme son père avant lui. "Notre boussole doit être celle-là : garantir la Paix et la Sécurité, promouvoir la Liberté, l’Égalité et le bien-être de tous nos compatriotes", a-t-il martelé. Avant d’insister : "La sécurité est la première des libertés. La sécurité, résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver. La préserver jalousement".

L’autocongratulation de son action politique

Dans cette messe d’autocongratulation, Ali Bongo est notamment revenu sur les "choix difficiles" et les "arbitrages" qu’il a rendu face à la pandémie de Covid-19. "Face à cette terrible pandémie de la Covid-19 (...) J’ai agi en mon âme et conscience, dans le souci permanent de protéger mes compatriotes. De sauver des vies, de sauver toutes les vies. Et s’il m’était donné de le refaire, je le referai, sans aucune hésitation", s’est-il congratulé devant les parlementaires.

Ali Bongo posant avec les présidents des deux chambres

Se présentant en promoteur du "bien-être collectif" et de "l’émergence d’une société gabonaise plus humaniste, plus solidaire", Ali Bongo n’a pas non manqué de vanter les propositions de loi validées par les deux chambres, faites dans le cadre du programme « Gabon Egalité ». Il a promit "d’intensifier et d’accélérer les mécanismes déjà amorcés, notamment grâce au « Plan d’Accélération de la Transformation »". D’où son appel au soutien des parlementaires à son action. Soutien qui a pourtant toujours obtenu d’eux.

"Pour mener à son terme ce vaste mouvement que nous avons initié, j’ai résolument besoin de votre soutien et de votre confiance", a-t-il plaidé. Avant de finalement conclure : "Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous. Sur votre sens de l’intérêt général, des responsabilités, de la loyauté. Sur la volonté qui est la vôtre, de voir le nom « GABON » inscrit sur la scène continentale et internationale, comme un modèle à suivre".