Des gabonais en attente d’intégration à la Fonction publique interpellent les autorités de transition

Composé des jeunes gabonais et gabonaises, le collectif des agents en attente de recrutement dont les dossiers sont bloqués à la Fonction publique et au Budget interpelle les nouvelles autorités de la transition entre autres, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et son Premier ministre Raymond Ndong Sima, sur la situation qu’ils traversent depuis plusieurs décennies.

Face aux médias, ces derniers ont fait entendre leur voix ce jeudi 14 septembre 2023 à Libreville. Ils espèrent voir leur situation se régulariser. Ces agents, en attente de recrutement dont les dossiers sont bloqués à la Fonction publique et au Budget ont bien leur fiche bleue signée depuis plus d’une décennie mais sans suite. Une vue de la masse du collectif Avec l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, ils espèrent enfin voir les choses évoluées. « La jeunesse gabonaise diplômée fait désormais face aux temps heureux rêvé par nos ancêtres. Nous jeunes gabonais en attente de recrutement d’intégration et de titularisation depuis plus d’une décennie souhaitons que ces temps heureux arrivent en fin chez nous » ,a déclaré Hyacinthe Debombet, coordonnateur général du collectif s’adressant aux autorités. Après avoir exprimé leur joie de voir la nouvelle équipe dirigeante être mise en place, le collectif des agents n’a pas caché son soutien total aux autorités tout en formulant le souhait d’être reçu par le Premier ministre de la transition à qui une demande d’audience a d’ors et déjà été adressée. Une autre de leur banderole « Nous souhaitons bon vent au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et espérons que toutes les réformes engagées arrivent à changer le quotidien de tous les agents en attente des postes budgétaires », a souhaité le collectif des agents. « À chaque fois que le gouvernement sortant a toujours pris des mesures pour régulariser des situations administratives, nous avons toujours été oubliés. Aujourd’hui nous disons ça suffit, trop c’est trop » a fustigé la chargée en communication dudit collectif Mboumba Bertille