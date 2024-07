Des experts en conclave à Akanda pour repenser la qualité des manuels scolaires gabonais

Ce lundi 29 juillet, l’Institut pédagogique national (IPN) d’Akanda a ouvert ses portes à un atelier de trois jours consacré à la politique nationale des manuels scolaires gabonais. La ministre de l’Éducation nationale, Camelia Ntoutoume Leclercq, a donné le coup d’envoi de ces premières assises, placées sous le haut patronage du président de la transition. Le thème de cette rencontre est : « Le manuel scolaire gabonais, vecteur d’excellence et d’identité culturelle, accessible à tous, pour une école de qualité, inclusive, saine et sûre ».

L’objectif principal de ces assises est de définir un cadre légal et réglementaire pour la politique nationale des manuels scolaires au Gabon. Durant ces trois jours, experts de l’éducation, représentants d’ONG et autres acteurs du secteur éducatif discuteront des défis actuels et proposeront des solutions pour améliorer l’accessibilité et la qualité des manuels scolaires dans le pays.

Une vue des officiels

Cette initiative vise à faire des manuels scolaires un outil essentiel pour l’excellence académique et la préservation de l’identité culturelle gabonaise. Les travaux de l’atelier se termineront le mercredi 31 juillet 2024. Ce rassemblement marque une étape clé dans la réforme éducative gabonaise, avec pour objectif de garantir que chaque élève ait accès à des ressources pédagogiques de qualité, adaptées à leurs besoins et reflétant la diversité culturelle du pays.

« Les assises qui débutent aujourd’hui sont l’une des recommandations issues de l’atelier sur le projet d’élaboration et de validation du cadre d’orientation curriculaire, organisé du 12 au 16 février 2024 », a précisé la ministre dans son discours, avant de conclure : « Les assises d’Angondjé à l’Institut pédagogique national permettront de rehausser la qualité des apprentissages dans notre système éducatif. Il est essentiel de rappeler que le manuel scolaire occupe une place centrale dans l’éducation et la formation des citoyens gabonais de demain ».

Il convient de souligner que cette initiative est l’une des résolutions majeures du Dialogue national inclusif initié par le président de la transition. Pendant ces trois jours, les participants se pencheront sur des aspects clés tels que la diversification des fournisseurs de manuels et la conformité avec le programme scolaire, avec pour objectif d’améliorer la qualité des apprentissages et de promouvoir l’identité culturelle.