Culture et créativité : Les journalistes de Port-Gentil invités à faire valoir leurs compétences

Faire valoir leurs compétences dans le domaine de la culture et de la créativité, tel est l’objectif visé par le Réseau national des journalistes indépendants (Renaji) en collaboration avec l’association les Ngombistes, qui ont organisé un atelier à l’intention des journalistes de Port-Gentil. Le jeudi 8 février, ces derniers ont reçu leurs attestations, attestant de leurs compétences dans l’industrie culturelle et créative, ainsi que dans le domaine du journalisme en particulier.

Dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes de Port-Gentil, le 3 février dernier, ces derniers ont bénéficié d’un atelier axé sur l’industrie culturelle et créative. À l’issue de cette formation, plus d’une vingtaine de participants, comprenant des journalistes ainsi qu’une poignée d’acteurs culturels, ont reçu leurs attestations le 8 février dernier.

« Utilisez-les à bon escient ! Ne les utilisez pas à d’autres fins que professionnelles. Ces documents semblent simples, mais ils ont un pouvoir inestimable », a déclaré le vice-président national du Renaji en charge des relations extérieures, Thomas René Nse. Ce projet, en collaboration avec le bureau national du Renaji et l’association les Ngombistes, a couvert la presse écrite, la radio et la télévision, et a été sanctionné par des travaux pratiques. Lors de la cérémonie, les invités ont eu droit à une projection de journaux, de reportages et de débats animés.

Ces parchemins, qui engagent désormais les formateurs ainsi que le Renaji, témoignent de la légalité de cette association, détentrice d’un récépissé délivré par le ministère de l’Intérieur. Grâce au lien établi entre la communication et le domaine de la culture, les professionnels des médias de la capitale économique devront désormais exploiter toutes les opportunités liées à l’industrie culturelle et créative en faisant valoir leurs compétences.

« Notre objectif est d’avoir des journalistes entièrement investis dans le domaine de la culture, des journalistes prêts à répondre présents dès qu’il est question de culture », précise-t-il. À long terme, l’objectif est que les journalistes détenteurs de ces attestations puissent se spécialiser et se professionnaliser dans un domaine spécifique, celui de la culture.

« C’est avec un sentiment de satisfaction que nous recevons cette attestation du Renaji, qui vient renforcer nos capacités journalistiques. Cela nous permettra d’avoir une vision plus large dans le monde de la communication. C’est un atout supplémentaire », se réjouit l’animatrice radio Nancy Rolande Mpembi. Cette cérémonie de remise des attestations intervient quelques jours après l’atelier de formation des journalistes Port-Gentillais sur l’industrie culturelle et créative, qui s’est tenu le samedi 3 février, visant à renforcer les capacités des hommes et des femmes des médias dans l’approche culturelle.