Coup d’Etat au Gabon : La durée de la transition sera fixée par toutes les forces vives du pays

Après le coup d’Etat de l’armée gabonaise qui a renversé le régime d’Ali Bongo, beaucoup s’interrogent sur sa durée. Le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema a mercredi dans une interview accordée à Jeune Afrique livré un élément de réponse. La durée de la période de transition au Gabon sera déterminée par l’ensemble des forces civiles et politiques du pays.

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a donné aux militaires gabonais un an pour remettre le pouvoir aux civils. Réagissant à une question sur la position de la CEEAC, le président de transition a déclaré que les nouvelles autorités du Gabon « prennent note de l’avis » de la communauté et ont noté que le Gabon « souhaite rester membre de toutes les organisations sous-régionales et régionales dont il est membre ».

« Il n’appartient pas au Comité pour la transition et la restauration des institutions de déterminer la durée de la période de transition. Elle sera déterminée par l’ensemble des forces motrices de l’État qui seront chargées de la refonte de la Constitution et des institutions démocratiques de notre pays », a déclaré hier le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Avant d’indiquer que « le rétablissement des institutions et de la dignité du peuple gabonais » étaient les objectifs de la période de transition. Mais aussi la nécessité d’assurer « les libertés fondamentales et la libre expression de la démocratie » ainsi que « la relance de l’économie du pays ». Selon le général, le Premier ministre de la transition du Gabon, Raymond Ndong Sima, est chargé de « créer les conditions pratiques du rétablissement des institutions » et du développement de l’économie.

Évoquant le sort du président déchu Ali Bongo le président de transition a déclaré que celui-ci « jouit de tous les privilèges et droits dus à un ancien chef d’État » et qu’il peut « circuler librement conformément aux lois en vigueur ».