Les Panthères du Gabon défieront à 17h les Léopards de la RD Congo pour une place en CAN

Jour de match ce jeudi après-midi à Franceville avec un duel de fauves pour la 5e journée des éliminatoires du groupe D de la CAN Cameroun 2021. Après plusieurs couacs et soubresauts, les Panthères du Gabon et les Léopards de la RD Congo sont depuis ce mercredi soir à Franceville. Les joueurs congolais sont arrivés au Gabon par un vol de leur compagnie nationale, ceux gabonais par celui d’Ethiopian Airlines.

Tout semble fin prêt pour la confrontation qui aura lieu à 17h00. Un choc au sommet entre les deux équipes qui s’étaient neutralisées sur un score vierge de 0 but partout lors du match aller en terres congolaises. Un match retour cet après-midi qui promet d’être poussif pour les deux voisins qui devront se surpasser pour avoir le dessus, surtout que l’issue du match sera déterminant pour une place à la prochaine CAN.

Un suspens haletant qui devrait tenir en haleine les supporters des deux équipes qui pourront suivre la retransmission sur la télévision publique gabonaise et Radio Gabon. Le match sera également retransmis sur la toile notamment chez nos confrères de FootGabon.com