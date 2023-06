Baccalauréat 2023 : le taux de réussite au premier tour au Gabon avoisine les 40%

Depuis ce samedi en début d’après-midi, les 30 123 candidats au baccalauréat session 2023 au Gabon sont fixés sur leur sort. En définitive, seuls 29 585 candidats ont réellement pris part à cet examen dans les séries générales, techniques et professionnelles sur l’ensemble du territoire national. Le taux de réussite au premier tour est de 39,86% alors qu’il était en dessous des 30% l’année dernière.

L’examen d’entrée aux études supérieures a livré sa première cuvée pour l’année 2023 ce 24 juin. Avec un taux de réussite de 39,86%, les séries générales, techniques et professionnelles n’affichent pas le même taux. Ainsi dans l’enseignement général, ce taux est de 35,80% contre 43,92% pour les séries techniques et professionnelles.

A total, on note que le Gabon compte déjà 10 722 nouveaux bacheliers l’ayant eu d’office soit 9 135 des séries générales et 1 587 en filières techniques et professionnelles. Le taux d’admissibilité est de 41,02% pour les filières techniques contre 46,25% pour celles générales. Ils seront ainsi dès ce lundi, 13 469 candidats à affronter le second tour.

Quelques chiffres sur les candidats particuliers à cet examen. Sur les 8 candidats ayant composés dans les prisons du pays pour les filières techniques et professionnelles, seuls 3 ont été déclarés admissibles soit un taux d’échec de 100% au premier tour. Le taux d’admissibilité est lui de 37,50%. Pour les 22 candidats avec un handicap de l’enseignement général, les chiffres sont plus reluisants. 15 d’entre eux ont été admis d’office contre contre 6 admissibles. Le taux de réussite est ainsi de 68,18% au premier tour.

Il faut dire que ces résultats sont en hausse par rapport à l’année dernière où le taux dé réussite était 29,04% pour l’enseignement général contre 27,38% pour l’enseignement technique et professionnel soit un taux global de 28,31% en 2022. Les résultats du second tour seront connus ce 30 juin, sauf changement de dernière minute.