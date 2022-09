Ali Bongo accueilli par une forte pluie à Port-Gentil pour sa tournée dans l’Ogooué-Maritime

Longtemps repoussé pour des raisons diverses, Ali Bongo séjourne depuis ce mardi dans la province de l’Ogooué-Maritime, 3e étape de sa tournée nationale. Une arrivée qui s’est faite sous une pluie battante à l’aéroport de Port-Gentil qui porte son nom. Les officiels venus l’accueillir ont dû s’armer de courage pour braver la pluie pour recevoir leur hôte présidentiel qui séjournera durant 3 jours dans la province de l’or noir gabonais. Bon ou mauvais présage ?

Après les provinces de l’Ogooué- Ivindo et du Haut-Ogooué, Ali Bongo a poursuivi hier à Port-Gentil son tour du Gabon. Bien que accueilli par une forte pluie qui a littéralement trempé plusieurs officiels parfois sans parapluie, Ali Bongo a renoué avec la ferveur des campagnes électorales. Objectif officiel : se rendre compte par lui-même des fruits de sa politique dans cette partie du Gabon.

Une autre vue de sa descente d’avion

Pour cette première journée, Ali Bongo et sa délégation ont visité une base navale de la marine nationale, un futur centre de formation professionnelle qui n’a pas encore ouvert ses portes. Avant de clôturer par cette tournée de Port-Gentil par une visite de l’hôpital régional de la capitale marigovéenne et son centre d’hémodialyse. Un séjour de 72h qui l’emmènera également dans les localités de Gamba et d’Omboué ce mercredi.

La visite du futur centre professionnel de Port-Gentil

Selon un communiqué de la présidence gabonaise parvenu à la rédaction d’Info241, Ali Bongo se saisira de « ces visites de sites pour faire un état des lieux du fonctionnement et du niveau d’avancement de certains chantiers inscrits dans le Plan d’Investissement Triennal dans la province de l’Ogooué-Maritime sur la période 2022-2025 ». Un séjour qui devrait être clos ce jeudi par des audiences des notables avant son retour à Libreville.