Panthères du Gabon : Après la défaite face au Niger, les internautes réclament des ajustements !

À quelques heures du match amical contre la Guinée-Bissau prévu ce lundi à 20h00, l’ambiance est électrique du côté des supporters gabonais. Depuis la défaite 4-3 face au Niger vendredi soir à Casablanca, les réseaux sociaux débordent de réactions critiques, parfois virulentes, à l’endroit des joueurs, du sélectionneur Thierry Mouyouma et surtout du gardien Noubi Fotso, désigné comme le principal responsable de la débâcle.

Les internautes ne décolèrent pas. « J’espère que Fotso est déjà rentré là-bas », lance un supporter sur Facebook, pendant qu’un autre enchaîne : « Vous ne remettez plus le boa gardien Fotso là, même aux entraînements vous le chassez ». Accusé d’avoir accumulé les erreurs lors du match contre le Niger, le portier gabonais est devenu la cible principale d’un déferlement numérique. Certains réclament purement et simplement son exclusion du groupe, d’autres appellent au retour de Jean-Noël Amonome, longtemps écarté de la sélection.

Les choix du coach Thierry Mouyouma seront particulièrement scrutés

Mais les critiques ne s’arrêtent pas à la cage. La composition de l’équipe, les choix du coach, le manque de cohésion, l’absence d’équipe type et le traitement réservé à certains joueurs alimentent un sentiment général de frustration. « On est fatigués des belles images, sur le terrain c’est les cacas », lâche un internaute, tandis qu’un autre demande : « On prépare la Côte d’Ivoire, mais vous bricolez encore ? »

Face à ce désamour grandissant, la rencontre contre la Guinée-Bissau s’annonce cruciale. Plus qu’un test, elle pourrait être un point de bascule pour Thierry Mouyouma et son groupe. Une nouvelle contre-performance raviverait les tensions, déjà vives dans l’opinion. Ce lundi soir, les Panthères n’auront donc pas droit à l’erreur. Le public, lui, a déjà tranché : il veut des résultats, pas des excuses.