Crise à la CEEAC : En colère le Rwanda claque la porte, Kinshasa pointé du doigt

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) traverse une zone de fortes turbulences. Ce samedi 7 juin, à l’issue du 26e sommet ordinaire tenu à Malabo (Guinée équatoriale), le Rwanda a annoncé avec fracas son retrait de l’organisation, accusant la République démocratique du Congo (RDC) de manipuler l’institution à des fins politiques, avec la complicité silencieuse de plusieurs États membres.

Dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement rwandais fustige une « instrumentalisation » de la CEEAC par la RDC, qui aurait imposé son diktat en bloquant la présidence tournante censée revenir au Rwanda, conformément à l’article 6 du traité constitutif. Kigali rappelle également avoir été illégalement exclu du 22e sommet en 2023 à Kinshasa, sans qu’aucune sanction ou mesure corrective ne soit prise depuis.

Le communiqué des autorités rwandaises

Créée en 1983 et relancée en 1999, la CEEAC regroupe actuellement onze pays d’Afrique centrale. Elle vise à promouvoir l’intégration économique, politique et sécuritaire dans la région à travers la libre circulation des personnes, la coordination des politiques sectorielles et des actions communes de maintien de la paix. Son siège est basé à Libreville, au Gabon. Si elle a longtemps souffert d’un manque d’efficacité, elle joue un rôle croissant dans la gestion des crises régionales, comme en témoignent ses engagements récents en Centrafrique ou en RDC.

La tension est montée d’un cran ces derniers jours à Malabo. La désignation du nouveau président de la conférence des chefs d’État, censée passer de la Guinée équatoriale au Rwanda, a été bloquée par la RDC, farouchement opposée à ce transfert. Deux réunions à huis clos ont été organisées sans succès. Kinshasa menaçait elle aussi de quitter la CEEAC en cas de désignation du Rwanda. Ce bras de fer vient s’ajouter à un contentieux plus large, nourri par la guerre larvée dans l’Est de la RDC. La CEEAC, qui a plusieurs fois condamné le soutien présumé de Kigali au M23, avait exigé en février dernier le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais.

La rupture du Rwanda intervient dans un contexte diplomatique extrêmement tendu. Alors que la CEEAC vacille, un sommet conjoint entre la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA ou SADC) et la Communauté d’Afrique de l’est (CAE ou EAC) est prévu ce 8 juin à Dar es Salaam (Tanzanie), dans l’espoir de sauver ce qui peut encore l’être sur le front du dialogue régional. Mais pour Kigali, la page semble déjà tournée.