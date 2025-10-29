Mali : L’ambassade des États-Unis ordonne à ses citoyens de quitter le pays sans délai

L’ambassade américaine à Bamako a appelé, ce mardi 28 octobre, tous les citoyens américains présents au Mali à quitter le pays sans délai, en raison d’une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la mission diplomatique évoque des « perturbations persistantes de l’approvisionnement en carburant », la fermeture des écoles et universités, ainsi qu’un conflit armé autour de la capitale opposant les forces maliennes à des groupes terroristes affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

L’alerte publiée sur le site de l’ambassade hier

Selon la même source, les ressortissants américains sont invités à quitter le pays par voie aérienne, le vols commerciaux restant encore disponibles à l’aéroport international de Bamako. L’ambassade déconseille strictement tout déplacement par voie terrestre, jugée trop dangereuse en raison des attaques récurrentes contre les convois et les routes nationales. Elle précise en outre qu’elle ne peut garantir aucun service d’assistance en dehors de la capitale.

Cette alerte intervient dans un contexte de crise énergétique et sécuritaire majeure. Depuis septembre, le GSIM bloque les livraisons d’essence et de diesel vers le Mali, provoquant une pénurie nationale et des coupures d’électricité pouvant durer jusqu’à dix heures par jour à Bamako. La tension grandit dans le pays, où la fermeture d’infrastructures publiques et le rationnement du carburant aggravent le sentiment d’instabilité.