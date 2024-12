National Foot 1 : Bouenguidi Sports sous pression ce samedi pour conserver la tête du classement

La 3e journée du National Foot 1, prévue pour ce samedi 7 décembre 2024, promet de captiver les amateurs de football gabonais. Avec des rencontres programmées dans plusieurs villes et des équipes déterminées à se démarquer, cette journée s’annonce cruciale pour les clubs engagés. Les matches débuteront simultanément à 15h30, offrant une après-midi riche en émotions.

En tête du classement après deux journées, Bouenguidi Sports (6 points) tentera de conserver son leadership face à CF Mounana, actuellement 10e. Jouant à domicile au stade Tata Migoret à Koulamoutou, les leaders partent favoris, mais devront se méfier d’une équipe de Mounana en quête de rachat après un début de saison mitigé.

Programme complet de la 3e journée

Match Stade Ville Heure Bouenguidi Sports vs CF Mounana Tata Migoret Koulamoutou 15h30 Lambaréné AC vs Lozosport Jean Koumou Lambaréné 15h30 AO CMS vs ASO Stade Mandji Monedan Libreville 15h30 AS Dikaki vs US Oyem Mbombet Mouila 15h30 FC 105 vs AS Mangasport Idriss Ngari Oyem 15h30 US Bitam vs Vautour Club Gaston Peyrille Bitam 15h30 Exempt CS Bendjé — —

Un choc au sommet opposera FC 105 (2e) à AS Mangasport (3e) au stade Idriss Ngari à Oyem. Les deux clubs, toujours invaincus, ambitionnent de prendre la tête du championnat. Cette confrontation directe entre prétendants au titre pourrait bien redistribuer les cartes dans le haut du classement.

De son côté, Lambaréné AC (6e) recevra Lozosport (12e) au stade Jean Koumou. Après une victoire et une défaite, le club de Lambaréné visera les trois points pour se rapprocher du podium, tandis que Lozosport devra impérativement réagir pour ne pas s’enliser au bas du tableau.

Classement après la 2e journée

Position Équipe Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts marqués Buts encaissés Différence 1 Bouenguidi Sports 6 2 2 0 0 3 1 +2 2 FC 105 4 2 1 1 0 4 3 +1 3 AS Mangasport 4 2 1 1 0 3 0 +3 4 Vautour Club 3 2 1 0 1 3 0 +3 5 ASO Stade Mandji 3 2 1 0 1 3 1 +2 6 Lambaréné AC 3 2 1 0 1 3 1 +2 7 US Bitam 3 2 1 0 1 4 3 +1 8 AS Dikaki 3 2 1 0 1 3 3 0 9 AO CMS 2 2 0 2 0 1 1 0 10 CF Mounana 1 2 0 1 1 1 4 -3 11 US Oyem 1 2 0 1 1 1 4 -3 12 Lozosport 0 2 0 0 2 0 4 -4 13 CS Bendjé 0 2 0 0 2 0 6 -6

Dans les autres matches, US Bitam (7e) affrontera Vautour Club (4e) dans un duel de milieu de tableau, tandis qu’à Mbombet, AS Dikaki (8e) croisera le fer avec US Oyem (11e) dans une rencontre où les deux équipes tenteront de s’éloigner de la zone rouge. AO CMS et ASO Stade Mandji s’opposeront à Libreville, dans une confrontation entre deux clubs aux ambitions européennes.

Avec un classement encore serré, cette 3e journée pourrait déjà être un tournant pour plusieurs équipes. Les performances de ce samedi définiront non seulement les dynamiques individuelles des clubs, mais également les grandes lignes d’une saison qui s’annonce disputée jusqu’au bout.