Code électoral : Murielle Minkoué à la tête du comité préparatoire élargi aux partisans du « Non »

La transition au Gabon franchit une nouvelle étape avec la désignation de Murielle Minkoué Mintsa, ministre de la Reforme des institutions, comme coordonnatrice nationale de la Commission chargée de rédiger l’avant-projet du Code électoral. Cette nomination, annoncée samedi depuis Paris par le colonel Ulrich Manfoumbi Mafoumbi, porte-parole du du CTRI, marque également une volonté d’inclusivité avec l’intégration de figures ayant défendu le « Non » lors du référendum constitutionnel du 16 novembre.

Murielle Minkoué Mintsa, forte de son expérience à la tête du Dialogue national inclusif et du Comité constitutionnel national, retrouve à ses côtés des personnalités bien connues de la transition. Parmi elles, Télésphore Ondo, constitutionnaliste, Zacharie Myboto, doyen politique, et Nicole Assélé, ancienne ministre et figure de proue de la campagne pour le « Non » au référendum au coté de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Billie By Nzé.

Le communiqué n°68 du CTRI délivré depuis Paris

Outre les partisans du « Non », la Commission accueille des ministres stratégiques comme Hermann Immongault (Intérieur), Brigitte Onkanowa (Défense) et Paul-Marie Gondjout (Justice), ainsi que des journalistes et personnalités civiles. Ce large éventail de profils reflète une volonté de parvenir à un consensus autour des réformes électorales, en s’appuyant sur les recommandations du Dialogue national inclusif.

La Commission a pour mission de produire, en 15 jours, un avant-projet de Code électoral intégrant les exigences de transparence et de modernisation nécessaires pour les prochaines élections. Celles-ci marqueront la fin de la transition entamée après le coup d’État du 30 août 2023.

En intégrant des membres ayant porté des visions divergentes lors du référendum, la Commission se donne les moyens d’élaborer un cadre légal capable de répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Cette démarche reflète la volonté de bâtir un système électoral rénové et consensuel, essentiel pour garantir des élections crédibles et apaisées.