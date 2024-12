Futur Code électoral au Gabon : 4 sous-commissions et une copie finale attendue avant Noël

Le Gabon sous l’égide du CTRI est engagé dans un processus de réforme de son cadre électoral, marqué par l’élaboration d’un nouveau code électoral. La Commission nationale pour l’élaboration de l’avant-projet du Code électoral (CNEAPCE), mise en place samedi dernier, s’active pour produire une copie finale qui devrait être soumise avant Noël. Cette réforme répond à l’exigence de modernisation du processus électoral et à la nécessité de garantir des scrutins transparents et inclusifs, conformément aux recommandations issues du Dialogue national inclusif (DNI).

Depuis ce samedi même à l’issue d’une séance de travail au ministère de la Réforme des institutions, la commission de 26 personnalités s’est répartie en quatre sous-commissions — couvrant le régime général, les élections présidentielles et référendaires, les législatives, sénatoriales et locales —, les membres de la commission passent au crible les textes existants. Leur mission consiste à identifier les failles et à proposer des solutions adaptées aux enjeux politiques et institutionnels du pays. Cette organisation méthodique vise à s’assurer que toutes les dimensions du processus électoral sont prises en compte.

Un premier jalon clé est fixé pour ce vendredi, date à laquelle les sous-commissions doivent présenter leurs propositions. Ces travaux seront ensuite soumis à une plénière pour validation, ouvrant la voie à la rédaction finale de l’avant-projet. Cette démarche participative reflète la volonté des autorités gabonaises d’impliquer divers acteurs dans la révision du cadre électoral.

Le nouveau texte, attendu d’ici le 22 décembre, devra ensuite être soumis aux deux chambres du Parlement pour adoption. Lors de son allocution du 4 décembre dernier, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réaffirmé son engagement à promouvoir un code électoral transparent, impartial et adapté aux réalités du pays. Cette réforme est perçue comme une étape essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus démocratique.

Avec une échéance aussi proche, les membres de la CNEAPCE travaillent d’arrache-pied pour respecter le calendrier. Cette révision du code électoral, considérée comme une priorité nationale, s’inscrit dans un contexte où le pays cherche à consolider ses institutions démocratiques et à garantir des élections crédibles et équitables dans les années à venir.

Voici la liste complète des membres de la CNEAPCE :