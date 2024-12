Koulamoutou : La pénurie de gaz butane asphyxie les foyers depuis plusieurs semaines

À Koulamoutou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo (centre est du Gabon), la pénurie de gaz butane perturbe gravement la vie quotidienne des habitants. Depuis plusieurs semaines, obtenir une bouteille de gaz est devenu un véritable parcours du combattant. Cette situation affecte de nombreux foyers qui dépendent du butane pour la cuisson et d’autres usages domestiques essentiels.

Le scénario est toujours le même : à chaque annonce de l’arrivée d’un livreur, des files d’attente interminables se forment dans les stations-service et points de vente. Des habitants, venus de tous les quartiers, se pressent dans l’espoir de se ravitailler. Pourtant, les quantités livrées sont bien souvent insuffisantes pour répondre à la forte demande, laissant une grande partie de la population frustrée et sans solution.

Une vue des files d’attente

Les agents des stations-service expliquent cette pénurie par des difficultés logistiques. Le mauvais état du réseau routier reliant Libreville à Koulamoutou constitue un obstacle majeur pour le transport des produits essentiels. Les camions de ravitaillement, confrontés à des routes dégradées, peinent à livrer régulièrement le gaz butane et les autres carburants nécessaires à la vie économique et domestique de la région.

Cette crise intervient à un moment critique, alors que les besoins en gaz augmentent en période de fêtes de fin d’année. Elle ne se limite pas au gaz butane : l’essence, le gazole et même le pétrole sont également touchés par des pénuries persistantes, amplifiant le désarroi des populations. Cette situation complique la mobilité au sein de la ville et des environs, aggravant les difficultés des ménages et des commerçants locaux.

Face à ces défis, la population appelle à une action rapide des autorités pour rétablir un approvisionnement stable. Une meilleure maintenance des infrastructures routières et une gestion plus efficace de la logistique sont jugées indispensables. En attendant des mesures concrètes, les habitants de Koulamoutou continuent de jongler avec des solutions précaires pour subvenir à leurs besoins quotidiens, dans l’incertitude d’un retour à la normale.