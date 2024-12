Fermeture des entrepôts et usines Foberd Gabon : le scandale sanitaire s’étend à Port-Gentil

Les établissements Foberd Gabon, déjà au cœur d’un scandale sanitaire à Libreville et Oyem, subissent une nouvelle fermeture temporaire à Port-Gentil, capitale économique du pays. Ce mardi, une mission conjointe de l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (AGASA) et de la Direction provinciale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mis en lumière de graves manquements.

Lire aussi >>> Scandale sanitaire à Foberd Gabon : Coca-Cola périmé, produits avariés et fraude à grande échelle Selon le directeur provincial de l’AGASA, Willy Djess Gnala Mbou, les infractions relevées à Port-Gentil sont similaires à celles observées à Libreville le 4 décembre. « Près de 6 tonnes de produits carnés souffrent d’une rupture de la chaîne de froid. Nous avons également identifié des problèmes de conservation des produits secs et des anomalies d’étiquetage », a-t-il déclaré. Parmi les infractions les plus graves figure la présence de boissons Coca-Cola fabriquées à partir d’ingrédients périmés. Une vue des produits avariés saisis hier Les autorités ont pris des mesures conservatoires, saisissant les produits incriminés pour destruction ou évaluation après enquête. « Nous devons garantir la sécurité des consommateurs et éviter tout risque sanitaire », a précisé Willy Djess Gnala Mbou. En conséquence, tous les points de vente et dépôts de Foberd à Port-Gentil ont été scellés. Avec l’ampleur de ce scandale sanitaire, l’on se demande pourquoi les autorités gabonaises ne demandent-elles pas le retrait ou la suspension des produits de cette entreprise déjà sur le marché, telles que les boissons Coca-Cola prisées par de nombreux consommateurs gabonais victimes des opérations mafieuses de cet opérateur économique. Cette énième fermeture marque une nouvelle étape dans la gestion de cette affaire, qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la réputation de Foberd au Gabon et au-delà.