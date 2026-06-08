National Foot 1 : A la 20e journée, Mangasport reprend les commandes, le FC 105 revient sur le podium

La 20e journée du National Foot 1 disputé ce week-end, a redistribué les cartes en haut du classement. Vainqueur à Lambaréné AC (2-1), l’AS Mangasport a repris la tête du championnat avec 49 points, une longueur devant l’ASO Stade-Mandji, battue par Ogooué FC (2-1). Dans le même temps, le FC 105 a profité de son succès face à l’Union sportive de Bitam (1-0), dimanche au stade Gaston-Peyrille, pour retrouver le podium.

Cette journée a confirmé la férocité du sprint final. Mangasport garde désormais une courte avance sur Stade-Mandji, tandis que le FC 105, Ogooué FC et Oyem AC restent engagés dans une lutte serrée pour les places d’honneur. En bas de tableau, l’US Bitam et l’AS Dikaki restent en grande difficulté, malgré l’urgence comptable qui pèse sur leurs dernières sorties.

Mangasport reprend la main, Stade-Mandji cale

Après son faux pas précédent face à l’US Bitam, Mangasport a parfaitement réagi. En déplacement face à Lambaréné AC, les Miniers se sont imposés 2-1 et reprennent la première place avec 49 points après 20 journées. Un succès capital, qui permet au club de Moanda de reprendre un léger ascendant psychologique dans la course au titre.

Les résultats de la 20e journée

Match Score AO CMS - Oyem AC 1-0 Lambaréné AC - AS Mangasport 1-2 Ogooué FC - ASO Stade-Mandji 2-1 Bouenguidi Sports - Stade Migovéen 0-0 US Oyem - AS Dikaki 2-0 Lozosport - Vautour Club 1-0 US Bitam - FC 105 0-1

L’ASO Stade-Mandji, de son côté, a manqué une occasion de rester devant. Battus par Ogooué FC (2-1), les Port-Gentillais descendent à la deuxième place avec 48 points. Ce revers relance complètement le suspense, d’autant que les deux prétendants au titre restent séparés par une seule unité à quelques journées de la fin.

Le FC 105 revient fort dans le trio de tête

Le FC 105 a réalisé la belle opération de la clôture de cette 20e journée. Écarté du trio de tête en milieu de semaine après sa lourde défaite face à l’AO CMS (0-5), le Football Canon 105 s’est relancé en battant l’Union sportive de Bitam (1-0). Ce succès lui permet de remonter à la troisième place avec 34 points.

Le classement général après la 20e journée

Rang Club Points J V N D BP BC Diff. 1 AS Mangasport 49 20 16 1 3 44 14 +30 2 ASO Stade-Mandji 48 20 15 3 2 32 9 +23 3 FC 105 34 20 11 1 8 31 26 +5 4 Ogooué FC 34 20 10 4 6 31 26 +5 5 Oyem AC 32 20 10 2 8 32 22 +10 6 AO CMS 31 20 8 7 5 23 17 +6 7 Stade Migovéen 28 20 7 7 6 21 21 0 8 US Oyem 27 19 8 3 8 29 25 +4 9 Vautour Club 24 19 6 6 7 20 18 +2 10 Lozosport 23 20 6 5 9 19 19 0 11 Lambaréné AC 23 20 6 5 9 22 23 -1 12 Bouenguidi Sports 16 20 3 7 10 18 25 -7 13 US Bitam 11 18 3 2 13 13 46 -33 14 AS Dikaki 5 20 1 2 17 12 56 -44

Le club de Libreville profite également du revers d’Oyem AC, battu par l’AO CMS (1-0). Le FC 105 partage désormais le même total de points qu’Ogooué FC, également crédité de 34 unités et d’une différence de buts identique de +5. La bataille pour le podium s’annonce donc électrique, avec Oyem AC en embuscade à 32 points.

AO CMS grimpe, Bitam et Dikaki s’enfoncent

L’AO CMS poursuit sa bonne dynamique. Après avoir frappé fort face au FC 105 en milieu de semaine, le club confirme en dominant Oyem AC (1-0). Avec 31 points, l’AO CMS s’installe à la 6e place et revient à portée des équipes du haut de tableau.

En bas du classement, la situation reste préoccupante pour l’US Bitam et l’AS Dikaki. Battue par le FC 105, l’USB reste 13e avec 11 points, même si elle compte encore deux matchs en moins. L’AS Dikaki, corrigée par l’US Oyem (2-0), ferme toujours la marche avec seulement 5 points et une différence de buts très lourde de -44.

Une 21e journée déjà décisive

La 21e journée s’annonce capitale pour les deux extrémités du classement. Mangasport, leader, recevra Bouenguidi Sports à Moanda avec l’objectif de conserver son avance. Stade-Mandji, deuxième, accueillera Lozosport à Port-Gentil et n’aura pas le droit de laisser filer des points.

Le programme de la 21e journée

Date Stade Heure Affiche Mardi 9 juin Jean-Koumou, Lambaréné 15h30 Stade Migovéen - Ogooué FC Mercredi 10 juin Idriss-Ngari, Libreville 15h30 FC 105 - Lambaréné AC Mercredi 10 juin Jean-Koumou, Lambaréné 15h30 AS Dikaki - AO CMS Mercredi 10 juin Monédan, Libreville 15h30 Vautour Club - US Oyem Mercredi 10 juin Henri-Sylvoz, Moanda 15h30 AS Mangasport - Bouenguidi Sports Mercredi 10 juin Akouakam, Oyem 15h30 Oyem AC - US Bitam Mercredi 10 juin PC-Divoungui, Port-Gentil 15h30 ASO Stade-Mandji - Lozosport

Le FC 105 tentera, lui, de consolider son retour sur le podium face à Lambaréné AC. Ogooué FC, co-troisième, se déplacera à Lambaréné pour affronter Stade Migovéen. En bas de tableau, l’US Bitam se rendra à Oyem pour défier Oyem AC, tandis que l’AS Dikaki jouera gros face à l’AO CMS.

Un sprint final à couteaux tirés

À ce stade de la saison, Mangasport et Stade-Mandji semblent lancés dans un duel direct pour le titre. Une seule unité les sépare, mais la dynamique peut basculer à chaque journée. La moindre contre-performance pourrait coûter très cher.

Derrière, le FC 105, Ogooué FC et Oyem AC se livrent une bataille serrée pour compléter le podium. En bas, l’US Bitam doit capitaliser sur ses matchs en retard pour espérer se sauver, tandis que l’AS Dikaki voit la menace se rapprocher dangereusement. Le National Foot 1 entre dans sa zone de vérité.