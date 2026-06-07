Gabon : Une mafia aux primes de vacation des enseignants démantelée, 20 agents sous les verrous

Un véritable coup de tonnerre vient de s’abattre sur les hautes sphères du ministère gabonais de l’Éducation nationale ! Fini le temps de l’impunité et des arrangements dans l’ombre. Lors d’une sortie médiatique percutante ce samedi 6 juin à Libreville, le procureur de la République près le tribunal de première instance, Dick Fabrice Boungou Mickolo, a lâché une bombe : le démantèlement spectaculaire d’un réseau mafieux incrusté au cœur même de l’administration. La cible de ces prédateurs en col blanc ? Les primes de vacation des enseignants, siphonnées à l’échelle industrielle au grand dam du Trésor public.

Tout commence par une anomalie budgétaire trop flagrante pour passer inaperçue. Courant 2025, les fins limiers du ministère de l’Économie et des Finances se penchent sur l’explosion aussi soudaine que suspecte de l’enveloppe allouée à ces fameuses primes. Leurs fouilles mettent au jour un système gangrené de l’intérieur. Comme l’a martelé le magistrat face à la presse, ce rapport explosif « mettait en exergue des malversations financières, notamment dans les fichiers des bénéficiaires des primes de vacation ». La machine judiciaire était dès lors lancée à pleine vitesse, sans aucun ménagement.

Lignes fictives et copinage : le pillage institutionnalisé à la DCAF

Saisie dans la foulée via un soit-transmis, la redoutable direction des enquêtes économiques et financières de l’état-major de la police d’investigation judiciaire n’a fait qu’une bouchée de l’organisation. Leurs investigations ont totalement fait voler en éclats la vitrine de la direction centrale des affaires financières (DCAF) de l’Éducation nationale. Le constat financier donne le vertige : « un dépassement de plus de 700 millions de francs CFA était constaté », a lâché le procureur.

La méthode employée ? Un hold-up silencieux et redoutablement bien ficelé. Les fraudeurs multipliaient frénétiquement la « création de lignes budgétaires fictives » pour détourner l’argent public en toute discrétion par virements bancaires et bons de caisse. Le comble de l’effronterie réside dans l’identité des bénéficiaires de cette manne volée : les agents de la DCAF eux-mêmes ! Pire encore, ce pillage opérait en totale roue libre depuis une éternité. « Le système ainsi mis à nu existe depuis plusieurs années au point de devenir la norme », s’est indigné Dick Fabrice Boungou Mickolo, fustigeant une corruption érigée en routine administrative.

Tolérance zéro : une vague d’arrestations qui fait trembler les murs

La riposte de la justice se veut à la mesure de l’outrage fait à l’État : fulgurante et implacable. Le grand coup de balai a d’ores et déjà commencé et le premier coup de filet est massif. Sur les « 25 personnes entendues » à ce jour par les enquêteurs, la sanction est tombée comme un couperet : « 20 sont gardées à vue ». Seuls deux individus ont échappé provisoirement à l’isolement d’une cellule pour être placés en « mise en confiance » [liberté provisoire, ndlr] en raison de problèmes de santé avérés.

Et ce n’est vraisemblablement que le premier acte de cette purge. « L’enquête se poursuit », a promis le parquet d’un ton ferme. L’onde de choc ne fait que commencer dans les couloirs du ministère, et les prochaines heures s’annoncent décisives pour débusquer l’ensemble des cerveaux et des complices de cette arnaque tentaculaire. Les autorités de la Transition envoient un message clair : la tolérance zéro n’est plus un simple slogan, mais une réalité qui s’abat désormais sur les délinquants à col blanc.