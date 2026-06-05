Afrobasket U18 : Laminées par le Tchad en finale, les Panthères voient le rêve ivoirien s’envoler

Le miracle n’a finalement pas eu lieu pour la sélection nationale junior de basketball. Opposées au Tchad ce jeudi 4 juin en finale du tournoi qualificatif de la zone 4, les Panthères des moins de 18 ans se sont lourdement inclinées sur le score sans appel de 85 à 58. Une défaite amère sur le parquet de l’annexe du complexe omnisport de Malabo, qui brise net le rêve des jeunes Gabonais de participer à la phase finale de l’Afrobasket U18, prévue en Côte d’Ivoire.

Au-delà de l’enjeu sportif, les Gabonais ont dû faire face à un environnement particulièrement hostile. Dans des gradins en ébullition, le public équato-guinéen, soutenu par les délégations centrafricaine et congolaise, a fait cause commune pour s’unir derrière le Tchad. Une véritable coalition des supporters de la sous-région, visiblement rancuniers des précédentes victoires gabonaises, qui a transformé la salle en un chaudron acquis à la cause tchadienne, pesant lourdement sur le moral des troupes.

Un premier quart-temps en trompe-l’œil

Pourtant, l’entame de match laissait présager un duel épique. Loin d’être complexés, les jeunes Gabonais ont répondu coup pour coup aux premières offensives adverses. Le meneur Daryll Mbiguis a notamment ouvert le score d’un tir primé, lançant un concours à trois points dans les premières minutes où les deux équipes se sont jaugées (10-10). Mais cette euphorie de courte durée a rapidement laissé place à la froide efficacité tchadienne.

La déception des joueurs gabonais

Incapables de maintenir cette intensité et abusant de tirs extérieurs précipités, les protégés du sélectionneur gabonais ont vu la machine s’enrayer. Étouffés par une défense individuelle tchadienne extrêmement agressive, ils ont concédé le premier quart-temps (24-12). L’hémorragie ne s’est pas arrêtée avant la pause. Au terme d’un deuxième acte tout aussi compliqué, les Panthères ont regagné les vestiaires avec un passif déjà béant de 45 à 29, laissant entrevoir les prémices d’un naufrage collectif.

Les bourreaux des espoirs gabonais

Au retour sur le parquet, les espoirs d’une mythique remontada se sont très vite dissipés. Vraisemblablement émoussés sur le plan physique et mental par leur demi-finale arrachée aux forceps la veille, les jeunes Panthères ont totalement sombré lors du troisième quart-temps. Le Tchad a alors imposé une suprématie absolue, transformant le match en une démonstration de force et reléguant par moments le Gabon à plus de trente longueurs d’écart au tableau d’affichage.

Cette domination implacable a été incarnée par deux individualités tchadiennes intraitables : le colosse Yaya, véritable tour de contrôle défensive et arme fatale sous le cerceau, et le véloce Aka. Le duo a dicté sa loi des deux côtés du terrain, infligeant ce que les observateurs présents ont qualifié de « véritable leçon de basketball ». Face à ce rouleau compresseur, la stratégie gabonaise s’est liquéfiée, incapable de trouver la moindre solution tactique pour endiguer les assauts répétés.

Un sursaut d’orgueil insuffisant pour l’honneur

Malgré cette punition collective, quelques éléments ont tenté de sauver l’honneur du drapeau vert-jaune-bleu. Junior Nangha s’est démultiplié, tentant d’exister tant en attaque qu’en défense avec une énergie de tous les instants, tandis que Jeremie Leyigui a continué de forcer le destin avec une abnégation saluée jusqu’aux ultimes secondes. Ces efforts désespérés ont tout juste permis au Gabon de s’adjuger symboliquement le dernier quart-temps sur le fil (18-17), une bien maigre consolation face à l’ampleur du gouffre final.

Cette finale aux allures de correction met douloureusement en lumière la nette supériorité d’une équipe tchadienne qui aura su maîtriser son sujet de bout en bout. Si la déception est immense pour ces jeunes talents qui ont fait preuve de caractère tout au long du tournoi, ce parcours jusqu’en finale reste riche en promesses pour l’avenir. Il appartiendra désormais à l’encadrement technique de tirer les leçons de ce lourd revers et de cette expérience du très haut niveau pour continuer à façonner l’élite de demain.

L’effectif des héros gabonais

Afin de saluer leur bravoure et leur dévouement durant ces éliminatoires de la zone 4, voici la liste complète des Panthères U18 qui ont défendu avec honneur les couleurs de la nation :

Théodoric Mbore (Dossard 24)

Nathan Aboghe (Dossard 7)

Junior Nangha (Dossard 9)

Linx Bekale (Dossard 3)

Jean-Vianney Mebyame (Dossard 34)

David Lendoye (Dossard 4)

Daryll Mbiguis (Dossard 00)

Jean Mvola (Dossard 10)

Ray Biyamba (Dossard 8)

Jeremie Leyigui (Dossard 6)

Winel Bibang (Dossard 5)

Ulrich Maganga (Dossard 11)

L’équipe gabonaise était dirigée par le coach principal Ylaurich Bertrand Ondo Zogo, assisté dans sa tâche par Ahmad Abou Ahmad (Coach Adjoint 1) et Yoric Okeley (Coach Adjoint 2).