Afrobasket U18 : le Gabon dompte la Guinée équatoriale et devra rebattre la Centrafrique pour filer en finale

Les jeunes Panthères ont parfaitement négocié leur match couperet à Malabo. Opposée ce mardi 2 juin à la Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi éliminatoire de l’Afrobasket U18, la sélection gabonaise masculine des moins de 18 ans s’est imposée avec autorité sur le score de 76 à 62. Un succès solide, construit avec sérieux dès l’entame, qui envoie les poulains de Bertrand Ondo Zogo en demi-finales.

Mais le Gabon n’a pas encore fini le travail. Pour atteindre la finale, les Panthères juniors devront battre une nouvelle fois la République centrafricaine, ce mercredi 3 juin à 20 heures. Un adversaire déjà dominé lundi sur le score de 68 à 63, mais qui reviendra avec un fort esprit de revanche dans un match où la moindre baisse de régime pourrait coûter cher.

Une entame gabonaise pleine d’autorité

Face au Zalang Nacional, les jeunes Gabonais savaient qu’ils n’avaient pas le droit de se manquer. Une victoire était impérative pour rester en course et accéder au dernier carré. Dès les premières minutes, ils ont affiché le bon état d’esprit, avec de l’agressivité, de l’application et une vraie volonté de prendre la rencontre à leur compte.

Cette détermination s’est rapidement traduite au tableau d’affichage. À l’issue du premier quart-temps, le Gabon menait déjà 21-15, imposant son rythme à une équipe équato-guinéenne en difficulté. Contrairement à certaines sorties précédentes où les Panthères avaient dû courir après le score, elles ont cette fois installé leur domination dès le départ.

{{Biyamba, Mbiguis et Bibang au cœur de la maîtrise}}

La sélection gabonaise a ensuite poursuivi son travail dans le deuxième quart-temps. Malgré les tentatives de réaction du pays hôte, les Panthères juniors ont continué de creuser l’écart grâce à une meilleure organisation offensive et à l’efficacité de leurs meneurs de jeu. Biyamba, Mbiguis et Bibang ont pesé dans la conduite du jeu, entre orientation, percussion et prises de responsabilité.

À la pause, le Gabon avait déjà pris une avance confortable de onze points, 42-31. Cette première mi-temps maîtrisée a permis aux hommes du staff gabonais de gérer la suite avec davantage de sérénité. Défensivement plus rigoureux, offensivement plus justes, les jeunes Panthères ont montré qu’elles avaient retenu les leçons de leurs précédents matchs.

Une avance préservée malgré la réaction du pays hôte

Au retour des vestiaires, la Guinée équatoriale a tenté de hausser le ton. Plus entreprenants, les locaux ont cherché à bousculer les Gabonais, à accélérer les possessions et à provoquer des fautes pour revenir dans la partie. Mais le Gabon a résisté avec calme, en conservant son organisation défensive et en répondant aux séquences fortes adverses.

Le match contre la Guinée équatoriale Crédit photos : Ader Yadano/Info241.com Afrobasket U18 : le Gabon dompte la Guinée équatoriale et devra rebattre la Centrafrique pour filer en finale Les jeunes Panthères ont parfaitement négocié leur match couperet à Malabo. Opposée ce mardi 2 juin à la Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi élim... Afrobasket U18 : le Gabon dompte la Guinée équatoriale et devra rebattre la Centrafrique pour filer en finale Les jeunes Panthères ont parfaitement négocié leur match couperet à Malabo. Opposée ce mardi 2 juin à la Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi élim... Afrobasket U18 : le Gabon dompte la Guinée équatoriale et devra rebattre la Centrafrique pour filer en finale Les jeunes Panthères ont parfaitement négocié leur match couperet à Malabo. Opposée ce mardi 2 juin à la Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi élim... 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Le troisième quart-temps a confirmé la solidité mentale des Panthères juniors. Chaque tentative de retour équato-guinéenne a été contenue par une défense compacte et des possessions mieux gérées. Dans le dernier acte, le Gabon a définitivement scellé sa victoire grâce à des tirs à deux et trois points, des lancers francs convertis et une maîtrise collective qui n’a laissé aucune chance au pays hôte.

La Centrafrique, obstacle déjà connu mais dangereux

Cette victoire 76-62 permet donc au Gabon de filer en demi-finales, mais le prochain défi s’annonce tout aussi exigeant. La République centrafricaine, battue par les Gabonais lundi, aura forcément à cœur de prendre sa revanche. Pour les Panthères juniors, l’objectif est clair : confirmer la dynamique et rebattre la Centrafrique pour décrocher une place en finale.

Le match de ce mercredi soir à 20 heures aura tout d’un test de maturité. Le Gabon devra reproduire la même intensité que face à la Guinée équatoriale, éviter les entames hésitantes et rester constant pendant quatre quart-temps. Dans une demi-finale, les détails feront la différence : concentration défensive, maîtrise des fautes, efficacité aux lancers francs et lucidité dans les dernières possessions.

Les jeunes Panthères à une victoire de la finale

Le parcours gabonais à Malabo montre une équipe capable de réaction et de caractère. Après avoir dominé le Congo en ouverture, chuté face au Tchad, puis relevé la tête contre la République centrafricaine, le Gabon a signé contre la Guinée équatoriale son match le plus abouti de la compétition. Cette montée en puissance arrive au meilleur moment.

Ce mercredi, les jeunes Panthères joueront plus qu’une demi-finale. Elles joueront l’occasion de donner une autre dimension à leur campagne et de confirmer les promesses d’une génération qui refuse de baisser les yeux. Pour filer en finale, le Gabon connaît déjà la recette : battre encore la Centrafrique, avec la même autorité et la même faim que face au pays hôte.