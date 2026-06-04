Afrobasket U18 : Le Gabon s’offre la Centrafrique au bout du suspense et retrouve le Tchad en finale ce soir !

Les Panthères du Gabon des moins de 18 ans ont validé leur ticket pour la grande finale des éliminatoires de l’Afrobasket de la zone 4. Au terme d’une demi-finale haletante disputée hier soir, mercredi 3 juin, la sélection gabonaise est venue à bout de la République centrafricaine après prolongation (71-64). Un succès arraché au courage qui ouvre les portes d’une ultime confrontation décisive pour la qualification continentale.

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L’entame de cette rencontre couperet a pourtant été largement à l’avantage des Centrafricains. Animés par un fort esprit de revanche après leur défaite en phase de poules, ces derniers ont logiquement remporté le premier quart-temps (17-11) avant de faire jeu égal dans le deuxième (15-15). C’est au retour des vestiaires que les jeunes Gabonais ont entamé leur lente et irrésistible remontée. Vainqueurs du troisième quart-temps (18-15) puis du quatrième (16-13), ils ont forcé une prolongation salvatrice. Durant ces cinq minutes additionnelles, la supériorité physique et mentale du Gabon a totalement fait plier son adversaire (11-4), scellant une victoire au forceps.

Une finale aux allures de grande revanche

Ce jeudi 4 juin à la même heure d’hier, tous les regards seront donc tournés vers le Polideportivo de Malabo, en Guinée équatoriale. Les Gabonais y défieront le Tchad à 21h00 (20h00, heure locale) pour l’apothéose de ce tournoi. Cette affiche décisive sonne comme une revanche incontournable pour les protégés du sélectionneur Bertrand Ondo Zogo. En effet, lors de leur confrontation directe en phase de poules le 31 mai dernier, les Tchadiens s’étaient imposés sur le fil au terme d’un match particulièrement offensif (84-81).

L’affiche de la finale de ce jeudi soir

Pour espérer triompher ce soir et valider leur qualification, les Panthères juniors pourront s’appuyer sur des statistiques globales qui plaident en leur faveur. Sur l’ensemble de la campagne, le Gabon affiche une puissance de feu supérieure avec 79 points marqués par match en moyenne, contre 64,4 pour le Tchad. Cette domination statistique s’illustre également dans la conquête âpre des rebonds (54,8 contre 54,6) et la fluidité du jeu collectif (16,3 passes décisives contre 13,6). Autant d’arguments chiffrés qu’il faudra désormais concrétiser sur le parquet de Malabo pour conjurer le mauvais sort du premier tour et tutoyer les sommets continentaux.

Un parcours qualificatif révélateur de caractère

Avant d’atteindre cette ultime étape, le parcours des jeunes Gabonais à Malabo a été un véritable ascenseur émotionnel, témoignant de leur impressionnante montée en puissance. Entrés en lice avec une victoire probante face au Congo en match d’ouverture, les joueurs de l’équipe nationale ont ensuite connu leur unique coup d’arrêt de la compétition en s’inclinant d’une courte tête face au Tchad (81-84). Loin de se laisser abattre par ce faux pas, ils ont immédiatement relevé la tête en dominant une première fois la République centrafricaine (68-63) pour clôturer la phase de poules avec des certitudes retrouvées.

La phase à élimination directe a ensuite permis de mesurer la solidité mentale et tactique de cette cuvée U18. Confrontés à l’hostilité d’un match couperet contre le pays hôte, la Guinée équatoriale, les Gabonais ont livré leur partition la plus aboutie du tournoi en s’imposant avec une autorité incontestable (76-62). Cette victoire fondatrice, suivie du succès au forceps arraché ce mercredi en demi-finale lors des retrouvailles avec les Centrafricains, place désormais le Gabon dans une dynamique optimale. À quarante minutes d’un sacre zonal, les Panthères ont prouvé qu’elles avaient le coffre et le talent nécessaires pour composter leur billet pour la grand-messe continentale.