Gabon : 11 tonnes de laits infantiles frelatés saisis chez des commerçants véreux détruits par la DGCCRF

Les pouvoirs publics gabonais viennent de porter un coup d’arrêt décisif à un vaste réseau de fraude alimentaire qui menaçait directement la vie des plus jeunes. Ce samedi 6 juin, une impressionnante cargaison de 11 tonnes de laits infantiles et de divers produits de premier âge a été définitivement réduite en cendres sur le site spécialisé de Gabon Environnement Service. Cette opération d’envergure, menée sous la supervision stricte de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), visait à extirper du marché national des denrées lourdement frelatées.

L’incinération de ces lots toxiques constitue l’aboutissement d’une traque minutieuse initiée le vendredi 22 mai dernier. Lors d’une vaste opération de contrôle inopinée menée dans les espaces commerciaux du quartier Baraka, à Libreville, les limiers de l’administration avaient mis la main sur ces marchandises frauduleuses. Les investigations avaient alors révélé l’existence d’un circuit clandestin de reconditionnement de produits de la petite enfance dont la date de péremption était largement dépassée.

Un péril sanitaire mortel pour les nourrissons

Face à l’appât du gain de certains opérateurs économiques véreux, le risque encouru par les consommateurs était maximal. Le lait infantile reconditionné et périmé aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé fragile des bébés s’il avait réintégré les étals des marchés et des supérettes de la capitale. L’intervention rapide des brigades de contrôle a permis d’éviter de justesse un empoisonnement de masse qui aurait pu endeuiller de nombreuses familles.

Une autre vue de l’opération

Conscients de l’urgence de la situation, les responsables de la DGCCRF ont tenu à rappeler leur fermeté face à ces pratiques criminelles. « Nous avons fait une descente du côté de Baraka où nous avons démantelé le produit des laits infantiles qui, malheureusement, étaient déjà périmés et reconditionnés. On ne savait pas du tout quelle destination cela devait prendre. Et à terme, si on laissait les choses dans l’état, ça pouvait provoquer un problème de santé publique. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cela parce que nous avons le devoir de protéger le consommateur gabonais, qui plus est les enfants », a souligné Elise Ntsame Obame, DG de la DGCCRF.

Une incinération radicale à plus de 1200 degrés

Pour s’assurer qu’aucune de ces boîtes ne puisse être récupérée, l’administration a suivi un protocole d’élimination extrêmement rigoureux. Chaque lot a d’abord été recensé avec précision pour boucler la procédure légale, avant d’être amalgamé pour destruction. « Nous avons un incinérateur qui a une capacité de 12 tonnes par jour et là aujourd’hui, on a procédé à l’amalgame des produits et suivra la destruction par incinération à une température de plus de 1200° Celsius », a précisé le responsable du centre de traitement Gabon Environnement Service.

À travers cette destruction massive, l’État gabonais adresse un avertissement sévère à l’ensemble des commerçants et importateurs du pays. La protection de la santé publique est érigée en priorité absolue et ne souffrira d’aucune compromission. Les autorités ont d’ores et déjà prévenu que les opérations de traque se poursuivront avec la même intransigeance pour assainir durablement les circuits de distribution et réprimer sans pitié les fraudeurs.