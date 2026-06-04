Gabon : Un faux agent pénitentiaire au palais de justice de Libreville démasqué après 7 ans pour du chanvre

Le scénario semble tout droit sorti d’un polar, mais il s’est déroulé au cœur même de l’appareil judiciaire gabonais. Pendant près de sept longues années au nez et à la barbe des autorités, Exaucé Mavoungou a arpenté les couloirs du palais de justice de Libreville sous l’uniforme d’un brigadier-chef de la Sécurité pénitentiaire, rapporte ce jeudi La presse judiciaire gabonaise sur Facebook. Une illusion parfaite, entretenue au quotidien au nez et à la barbe des magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire, jusqu’à ce que son excès d’audace ne précipite sa chute rocambolesque.

La mascarade a finalement volé en éclats il y a une semaine, trahie par l’appât du gain. Lors d’une opération ultra-sensible de transfert de scellés au tribunal spécial de première instance de Libreville, le faux agent a tenté de subtiliser une importante quantité de chanvre indien. C’est la vigilance d’une technicienne de surface qui a fait dérailler la supercherie. Ayant repéré le manège suspect de l’individu, elle a immédiatement donné l’alerte, permettant la neutralisation de l’imposteur sur les lieux mêmes de son forfait.

Un fantôme administratif lourdement sanctionnable

Croyant n’avoir affaire qu’à un agent véreux, l’Inspection générale des services de la Sécurité pénitentiaire a vite déchanté. Les vérifications dans les registres officiels ont révélé une réalité stupéfiante : le prétendu brigadier-chef est un fantôme absolu. Sans matricule et totalement inconnu des bataillons officiels, Exaucé Mavoungou s’était inventé de toutes pièces une vie d’agent de l’État. Un culot monstre qui l’expose aujourd’hui à de lourdes charges, allant de l’usurpation de fonction publique à la tentative de vol de scellés, en passant par le port illégal d’uniforme et l’atteinte à l’intégrité de preuves pénales.

Le mis en cause menottée et mis hors d’état de nuire

Au-delà de cette arrestation spectaculaire, ce scandale jette un froid glacial sur le dispositif de sécurisation de nos institutions. Comment un parfait inconnu a-t-il pu s’infiltrer et s’enraciner si longtemps dans un environnement aussi confiné ? De quelles complicités internes a-t-il bénéficié pour acquérir son paquetage réglementaire et blanchir sa présence ? Plus inquiétant encore : comment parvenait-il à financer son quotidien tout en jouant les faux gardiens de prison ?

La Direction générale des recherches aux commandes

Face à la gravité des faits et à l’ampleur des failles sécuritaires dévoilées, le dossier a été confié aux fins limiers de la Direction générale des recherches (DGR). Les enquêteurs ont désormais la lourde tâche de démêler les ramifications de cette imposture inédite. Attendu de pied ferme, l’usurpateur sera présenté ce vendredi 5 juin devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Une audience décisive qui scellera le sort d’Exaucé Mavoungou, tout en sonnant l’urgence absolue d’un électrochoc sécuritaire au sein de nos juridictions.