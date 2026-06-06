La question cruciale de la gestion des déchets au Gabon s’invite sur le grand écran. Le 18 juin prochain à 18 heures, l’Institut français du Gabon (IFG) de Libreville abritera la grande première de « Mindoubé », le tout nouveau film documentaire de la réalisatrice gabonaise Matamba Kombila. Cette projection inaugurale sera immédiatement suivie d’un débat interactif avec le public, centré sur les défis environnementaux et la part de responsabilité collective de chaque citoyen.

À travers cette œuvre visuelle profondément engagée, la cinéaste aborde l’épineuse question de l’insalubrité sous un angle résolument citoyen. Loin de s’attarder sur un misérabilisme stérile, « Mindoubé » propose une immersion saisissante au cœur d’une problématique qui altère quotidiennement le cadre de vie des populations. Pour Matamba Kombila, l’état de dégradation de l’environnement n’est finalement que le reflet direct de nos comportements individuels et collectifs.

Un appel à l’éveil des consciences

Conçu comme un véritable outil de sensibilisation de masse, ce documentaire a pour ambition de provoquer une prise de conscience brutale et nécessaire, tout en encourageant l’adoption immédiate de gestes écoresponsables. « Mindoubé n’est pas un film à observer avec fatalisme. C’est un miroir tendu à nos habitudes de consommation et à notre rapport à l’environnement », précise la réalisatrice, déterminée à faire de sa production un levier de changement pérenne.

La réalisatrice

Cette ambition dépasse d’ailleurs largement le cadre feutré des salles de cinéma. Le projet de Matamba Kombila s’inscrit dans une démarche globale de mobilisation citoyenne qui se déploiera sous la forme d’une grande campagne nationale à travers les neuf provinces du pays. Une attention toute particulière sera accordée à la jeunesse, avec l’organisation de projections-débats et d’ateliers pédagogiques en milieu scolaire, visant à transformer les élèves en véritables acteurs du changement au sein de leurs communautés respectives.

Une figure montante du cinéma engagé

Pour prolonger et amplifier la réflexion sur les enjeux écologiques mis en lumière par le film, ce projet d’envergure donnera également lieu à une exposition photographique poignante, judicieusement baptisée « Donner de l’écho au silence ». Une initiative supplémentaire pour interpeller le public sur l’urgence climatique et sanitaire en illustrant les silences de la nature face à l’action humaine.

Réalisatrice et productrice accomplie, Matamba Kombila s’est solidement imposée comme une voix qui compte dans le paysage du cinéma engagé. Depuis ses débuts en 2014, elle explore sans relâche les réalités sociales contemporaines, mettant le septième art au service de l’éducation citoyenne. Ses œuvres, qui mettent en exergue l’influence de l’environnement sur le destin des individus, cherchent constamment à susciter l’émotion et l’engagement pour bâtir des sociétés plus justes.

Une riche filmographie couronnée de succès

Cette quête de sens civique s’illustre à travers un parcours cinématographique dense, marqué par de nombreuses productions primées à l’international. De ses premières œuvres expérimentales à ses séries documentaires les plus abouties, Matamba Kombila n’a cessé de cumuler les distinctions prestigieuses :

Filmographie sélective :

A Walk in Beauty et A Walk in Purpose (2014) – Œuvres expérimentales

Télésourd (2015) – Fiction, court-métrage

DD Teddy Bear (2016) – Vidéo musicale

Sens Dessus Dessous (2018) – Mini-série de fiction

Mundele (2019) – Court documentaire

Influenceu.ses.rs (2020) – Court documentaire

Legacy by Studio 189 #Fall2021 (2021) – Reportage

Playing Fields (2022) – Série documentaire

Distinctions majeures :