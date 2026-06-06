Qui deviendra le nouveau Maroc, que faut-il attendre de Messi et Ronaldo, et quelle équipe décevra : les principales intrigues de la CM 2026

Il ne reste que quelques jours avant le coup d’envoi du Forum mondial du football 2026, ce qui nous incite à aborder les principaux enjeux de la compétition reine. L’analyse du meilleur site de paris sportifs international, 1xBet, vous aidera à trouver les réponses aux questions essentielles concernant le Trophée du monde. Et pour rendre le visionnage encore plus excitant, n’hésitez pas à suivre le lien et à encourager vos favoris !

Refaire le coup du Maroc au dernier Championnat du monde ?

Le principal candidat africain à une nouvelle prouesse – et il s’agit de nouveau du Maroc. Le Brésil, Haïti et l’Écosse attendent les « Lions de l’Atlas » dans le quatuor C. Un tel plateau d’adversaires ne promet pas une promenade aisée, mais offre une réelle chance de se battre au moins pour une place en barrages. Le Maroc dispose toujours d’un effectif solide, et Achraf Hakimi, l’un des joueurs les plus emblématiques du collectif et double vainqueur de la Ligue des champions, reste au centre de toutes les attentions. Cependant, le contexte est tout aussi important : la sélection marocaine ne sera plus perçue comme une révélation, ce qui signifie qu’elle devra prouver encore une fois que son succès de 2022 n’était pas un simple coup de chance.

Le Sénégal est également capable de déjouer les pronostics. Il évoluera dans l’une des poules les plus relevées avec l’Irak, la Norvège et la France, ayant déjà prouvé sa classe en se hissant en finale de la CAN et en réalisant un parcours sans faute lors des qualifications pour le Tournoi planétaire. Si l’équipe se montre coriace devant son but et se montre dangereuse en avant, elle sera en bonne voie de rééditer son résultat de 2002, où elle avait atteint les quarts de finale.

Maroc - vainqueur du groupe C - 6,5. Sénégal - vainqueur du groupe I - 9.

Quel visage Messi et Ronaldo montreront-ils ?

L’un des principaux enjeux du tournoi sera une fois de plus les performances de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier titre de champion avec Al-Nassr en Arabie saoudite a donné à Cristiano une motivation supplémentaire, qui sera certainement confortée par le soutien de ses coéquipiers de renom, comme Bruno Fernandes, Vitinha et João Félix.

Messi se rend en Amérique en tant que champion du monde en titre. En 2026, il n’est plus considéré comme un joueur qui doit prouver les choses et s’imposer à tout prix. Désormais, l’intrigue consiste en ceci : sera-t-il capable de renforcer sa légende lors d’un autre championnat de taille et de rester le leader autour duquel s’articule tout le jeu argentin ?

Victoire du Portugal : 12. Victoire de l’Argentine : 9.

Qui s’offrira le Soulier d’or de la compétition ?

La participation de nombreux attaquants de premier ordre et le format élargi promettent une lutte passionnante pour le titre de meilleur buteur du championnat. Les grands favoris pour cette récompense sont Kylian Mbappé et Harry Kane, avec Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui talonnent les premiers dans la liste des lauréats potentiels. S’étant retrouvés dans les poules avec des adversaires de niveau moyen, ce trio essaiera de se distinguer dès cette phase afin de prendre le large au classement des buteurs.

Kylian Mbappé – 7,5. Harry Kane – 8,2. Lamine Yamal – 12. Lionel Messi – 12. Cristiano Ronaldo – 21.

Des candidats à prendre l’eau parmi les géants ?

L’Allemagne prend la porte dès la phase de groupes depuis déjà deux éditions. Pour ce tournoi, seule Curaçao semble être un adversaire abordable en poule, mais l’Équateur et la Côte d’Ivoire sont capables de leur donner du fil à retordre et de priver à nouveau les Allemands d’une place en play-offs.

Le parcours du Brésil sera à suivre de près. Depuis leur triomphe en 2002, les « Pentacampeons » n’ont dépassé les quarts de finale qu’une seule fois. L’équipe a suscité de nombreuses interrogations. Le milieu de terrain et l’attaque, toujours aussi efficaces, pourront-ils compenser les faiblesses défensives ? ​​Comment Carlo Ancelotti se montrera-t-il ? Neymar mérite-t-il sa place en sélection ? Réponses lors de l’événement footballistique phare !

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