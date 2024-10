Tchad : Boko Haram tue une quarantaine de soldats, Déby lance l’opération Haskanite

Des membres du groupe djihadiste Boko Haram ont mené une attaque meurtrière contre des positions militaires tchadiennes dans le sud-ouest du Tchad, faisant une quarantaine de morts parmi les forces gouvernementales, a annoncé ce lundi l’administration du président Mahamat Idriss Déby Itno. L’attaque, survenue près de Ngouboua, a déclenché une riposte immédiate, avec le lancement de l’opération Haskanite pour traquer les assaillants.

Le président Déby s’est rendu sur les lieux et a ordonné de poursuivre Boko Haram dans leurs retranchements. Selon des sources locales relayées par RFI, le bilan pourrait être encore plus lourd, avec une soixantaine de soldats tués et de nombreux blessés. Les assaillants auraient également saisi des armes et détruit des véhicules militaires avant de quitter la zone.

Boko Haram, qui multiplie les incursions dans la région du lac Tchad, opère depuis des bases établies autour du lac, menant des raids meurtriers au Cameroun, au Nigeria et au Tchad, déstabilisant ces territoires frontaliers.