Port-Gentil : Le nouveau patron provincial des Eaux et Forêts officiellement en fonction

Le colonel Victor Shirley Manfoumbi a été officiellement installé en tant que directeur provincial des eaux et forêts de l’Ogooué-Maritime le vendredi 25 octobre. La cérémonie, présidée par le ministre des Eaux et Forêts, le général Maurice Ntossui Allogo, marque le début d’un nouveau chapitre dans la gestion des ressources naturelles de la province, dans un contexte de réorganisation des effectifs au sein du ministère.

La remise de la dotation par le ministre de tutelle

Manfoumbi a pour mission de garantir la protection des parcs nationaux et de la biodiversité de la région. Il sera chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de gestion durable des ressources forestières et fauniques, tout en luttant contre l’exploitation illégale des ressources naturelles. Son rôle s’étendra également à la coordination de projets publics visant à développer le secteur forestier et à renforcer la conservation des terres.

Pour soutenir ses nouvelles fonctions, le directeur provincial a reçu des équipements modernes, dont un véhicule tout-terrain et des outils de géolocalisation. Cette dotation vise à optimiser le travail de l’équipe sur le terrain, en permettant une meilleure surveillance et une gestion proactive des forêts gabonaises. La prise de fonction de Manfoumbi s’inscrit dans l’engagement du Gabon à protéger ses précieuses ressources biologiques renouvelables et à promouvoir un développement économique durable.