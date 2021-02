La pandémie de Covid-19 emporte avec elle, le doyen des juges constitutionnels du Gabon

L’information qui s’est rependue hier en fin d’après-midi tel une trainée de poudre vient d’être de nous être confirmée par sa famille. Hervé Moutsinga, le doyen des juges constitutionnels du Gabon est mort ce mardi 2 février des suites de la pandémie de coronavirus. Agé de 86 ans, il avait été admis en réanimation dans un service hospitalier de la capitale gabonaise car touché par le Covid-19.

Lire aussi >>>Les 9 juges constitutionnels gabonais ont promis être « neutres, dignes et loyaux » !

Hervé Moutsinga était l’un des 9 juges de la Cour constitutionnelle dirigée depuis sa création début des années 90 par Marie Madeleine Mborantsuo. Avant de rejoindre la haute cour en charge notamment du contentieux des élections présidentielles, Hervé Moutsinga avait appartenu entre 1967 et 1990 à plusieurs gouvernements d’Omar Bongo avant de rejoindre la cour en 1998.

Son décès a été confirmé hier soir en primeur par Ali Bongo qui a salué sur Facebook la mémoire d’un « grand juriste », « défenseur des libertés publiques et l’un des meilleurs connaisseurs et promoteurs de notre Constitution ». Sa disparition ouvre la voie également à son remplacement des effectifs de la plus haute cour du pays.