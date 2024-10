« Dévictimisation », l’ouvrage gabonais qui appelle à la résilience les femmes victimes de violences

Ce samedi dans la capitale économique gabonaise, l’auteure Ida Flore Maroundou a livré un plaidoyer émouvant sur l’importance de son ouvrage, Dévictimisation sortie le 28 mai dernier, visant à offrir des outils indispensables aux femmes victimes de violences. Un reporter d’Info241 y étant présent.

Lors de la présentation de son livre à Port-Gentil, l’écrivaine gabonaise a mis en lumière son nouveau travail littéraire. Dévictimisation est un ouvrage qui encourage les femmes victimes de violences à sortir de leur statut de victime pour se donner une nouvelle chance de reconstruire leur vie au sein de la société. « Dévictimisation consiste à sortir de son état de victime afin de reprendre sa vie en main. C’est aussi vivre avec résilience, détermination et courage au quotidien pour avancer dans la vie », a déclaré Ida Flore Maroundou.

Une vue de l’ouvrage

Mis en vente au prix de 10 000 FCFA, ce livre de 87 pages est disponible à Port-Gentil, à la librairie J3V16, et en version numérique sur Amazon. Présidente de l’ONG Aurore, qu’elle a fondée pour lutter contre les violences faites aux femmes et promouvoir leur autonomisation financière, Ida Flore Maroundou est également connue pour son précédent ouvrage Violences familiales et conjugales, le Dieu de toutes les possibilités. Son engagement en faveur des femmes et des jeunes filles victimes de violences s’est ainsi confirmé au fil des années.

« Cet essai est un outil destiné à aider les femmes, leurs proches et les associations à mieux comprendre les victimes et à les accompagner dans leur processus de guérison », a expliqué l’auteure. Ida Flore Maroundou a également souligné l’impact des violences sur la vie sociale des femmes. « J’ai réalisé que beaucoup de femmes, après avoir subi des violences, ont du mal à sortir de cette cage de victimes. Mais il est possible de surmonter cela et de se relancer dans la vie », a-t-elle affirmé avec conviction.

Au Gabon, la présidente de l’ONG Aurore continue de sensibiliser les femmes sur la loi n°006/2021, relative à l’élimination des violences faites aux femmes. Cette loi vise à lutter contre les discriminations et violences, en mettant en avant les obligations de l’État, ainsi que les mesures pour protéger les femmes, faciliter leur accès aux soins et à la justice. Elle insiste sur l’importance de la sensibilisation et de la protection des droits des femmes, enjeu crucial pour l’avenir du Gabon.