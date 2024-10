La diva du gospel gabonais, Ida Moulacka dévoile son single : « Yalela », lumière en langue Nzebi

L’artiste éponyme du gospel gabonais, Ida Moulacka enrichit le très varié et divers répertoire de sa discographie musicale avec son nouvel opus dénommé « Yalela », la lumière en langue Nzebi (sud du Gabon). La native de Pana sensibilise les mélomanes et ses nombreux fans chrétiens du Gabon, de l’Afrique et du monde sur l’importance de la foi en Dieu et non à un Homme, seul capable de te sortir des ténèbres à une gloire lumineuse consacrée.

Le Dieu qu’elle célèbre dans son nouveau single "Yalela" peut selon l’artiste gospel gabonaise sortir l’Homme des ténèbres, de l’humiliation, des difficultés, des épreuves, des calomnies, de la pauvreté, d’une obscurité spirituelle et sociale, pour t’exposer à la lumière et au succès éternel. D’où il faut toujours garder sa Foi en Dieu peu importe les circonstances pesantes.

Interrogé par ses fans, l’artiste gospel chrétienne a traduit les lyrics de son tout nouvel opus gospel : « J’étais dans les ténèbres, j’étais dans les des épines. J’étais dans le noir et tu m’as sorti de là pour m’exposer à la lumière oh DIEU mon rédempteur tu m’as exposé à la Lumière. C’est le Dieu de mes soupirs, de mes silences .. »

Poursuivant la traduction Ida Moulacka s’épanche : « les paroles disent : on m’avait frappé, on m’avait fermé les portes on m’avait jeté dehors. On s’était moqué de moi et tu as eu pitié. Tu m’as pris par la main et tu m’as sorti de la pour m’exposer à la Lumière .. ». Des paroles puissantes qui vont parler à plusieurs mélomanes du gospel traditionnel made in Gabon.

Le clip Yalela produit par l’artiste gospel Ida Moulacka est réalisé @Gasmar Movies

Le clip de l’artiste gospel Ida Moulacka dont on peut découvrir les talents scéniques de sa fille "Cocote" assurant la transmission identitaire et culturelle, valorise la langue Nzebi et la culture gabonaise. Ceci, avec un scénario saisissant réalisé par Gasmar Movies sur une musique de Josué Moulacka, au mixage et mastering, studio macro sound. Le make up a été fait des mains des maîtres par Shelsi avec un regard de la styliste, Main et Merveille à travers les accessoires de Nans Ethnik, sous le graphisme de Pèn, photographié par Ndossy Lab.

La trentaine d’années, l’artiste gospel célèbre avec plus d’une dizaine d’années d’expérience Ida Moulacka est native de Pana dans la province de l’Ogooué-Lolo (sud du Gabon). Issue d’un milieu ecclésiastique et fille aînée d’une famille de 14 enfants dont le père est l’archevêque Jean-Baptiste Moulacka, la diva nous livre là un chef d’œuvre gospel qui valorise ses valeurs chrétiennes, dans sa langue Nzebi, son creuset culturel doté d’une richesse diverse.

Un album suivra....Affaire à suivre !