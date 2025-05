1er Conseil des ministres de la Ve République : Oligui Nguema dévoile sa méthode et fixe le cap !

Cinq jours après son investiture, Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jeudi 8 mai au Palais du Bord de mer le tout premier Conseil des ministres de la Ve République, en présence de son nouveau gouvernement. L’occasion pour le président de la République, également Chef du Gouvernement, de poser les fondements méthodologiques de l’action publique et de tracer la feuille de route pour les mois à venir.

Dans une allocution introductive sans fioritures, le chef de l’État a rappelé que cette équipe gouvernementale est née d’un suffrage massif, expression populaire claire d’un désir de rupture, d’intégrité, de justice et de résultats. Le ton est donné : l’ère de l’improvisation est révolue, la Ve République sera celle de l’efficacité et de la reddition de comptes .

Méthode présidentielle : rigueur, transparence et discipline

Au cœur de cette méthode présidentielle, une circulaire structurante désormais cadre de référence de la gouvernance. Oligui Nguema a décliné sept axes directeurs : célérité et professionnalisme, éthique et transparence, fonctionnement rigoureux des ministères, discipline administrative, culture du suivi, standardisation de l’action publique et formalisme strict pour les nominations. Chaque ministre est ainsi averti : la performance ne sera plus une option mais une obligation.

Une autre vue de ce tout premier conclave gouvernemental

Le chef de l’État a également précisé les six grands piliers stratégiques autour desquels s’organisera l’action du gouvernement, en droite ligne des quinze engagements prioritaires de son projet de société. Parmi eux : l’accès universel à l’eau et à l’électricité, la réforme du système de santé, la relance économique par l’entrepreneuriat, la décentralisation réelle, le développement numérique, et la réforme ambitieuse des finances publiques.

Une feuille de route claire et impérative

Chaque ministère dispose désormais d’un délai impératif d’un mois pour livrer un état des lieux exhaustif de ses activités et de ses ambitions. Cette cartographie, consolidée par la Planification et l’Économie, servira à bâtir un portefeuille national de projets pour structurer et hiérarchiser les priorités d’action.

Ce premier Conseil marque un virage assumé : Oligui Nguema imprime sa marque avec une gouvernance de rupture, mêlant discipline militaire et rigueur technocratique. Les Gabonais n’attendent plus des promesses, mais des preuves. Le chef de l’État, lui, ne veut plus des ministres figurants, mais des ministres bâtisseurs.