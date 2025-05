National-Foot 2 : le Stade Migovéen retrouve l’élite après sa victoire décisive face à Oyem AC

La fête était totale à Lambaréné. Le Stade Migovéen a validé son retour en première division du championnat gabonais de football après une brillante victoire 3-1 face à Oyem AC, mardi dernier au stade Jean-Koumou, lors de la 20ᵉ journée du National-Foot 2. Un succès crucial qui permet au club du Moyen-Ogooué de s’emparer du fauteuil de leader et d’assurer son ticket pour le National-Foot 1 la saison prochaine.

Menés dès la 1re minute par un but de Yris Bibang Bi Essono pour Oyem AC, les joueurs de Migovéen ont rapidement inversé la tendance grâce à un match plein de caractère. Teddy Moussavou a signé l’égalisation à la 33e minute, avant que Lévy Nzagou ne donne l’avantage huit minutes plus tard (41e). Moussavou, en grande forme, a ensuite scellé la victoire avec un doublé en seconde période, libérant un public en liesse.

Une infographie de la Linaf

Cette victoire ne détrône pas seulement les Oyemois, déjà promus mais leaders jusque-là : elle permet au Stade Migovéen de signer un retour attendu dans l’élite, après plusieurs saisons en deuxième division. La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) n’a pas tardé à saluer l’exploit. Dans un message posté mercredi sur sa page Facebook, elle a félicité le club :

« 𝗕𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲́𝗹𝗶𝘁𝗲, 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗴𝗼𝘃𝗲́𝗲𝗻 ! Félicitations à toute la famille du Stade Migovéen pour son retour en National Foot 1 🇬🇦 après sa victoire hier 3⃣ - 1⃣ contre Oyem AC ! Vous porterez à nouveau haut les couleurs de la ville de Lambaréné sur la plus grande scène du football gabonais. Bon retour parmi les grands et que cette saison soit pleine de victoires et de fierté ! »

Dans les autres rencontres, Ogooué FC s’est imposé 3-2 face à Akanda FC, grâce aux buts d’Exaucé Mpoungui, Joël Loundou et Samuel Ovono. Cette victoire propulse Ogooué FC à la deuxième place (37 points, +19), juste devant Moanda FC, qui a aussi gagné (3-1) contre Mouliili FC mais reste scotché au pied du podium.

À deux journées de la fin du championnat, deux clubs sont toujours en course pour décrocher le dernier ticket pour la D1 : Ogooué FC et Oyem AC. En bas de tableau, le couperet est tombé : Adouma FC, Akanda FC et M’Bilanziami évolueront en troisième division la saison prochaine.