Le Gabon lance l’audit de ses chantiers à travers une cartographie des projets de développement

C’est un vaste exercice de transparence et de mise à plat qui a démarré ce mercredi 7 mai à Libreville. Le Commissariat général au Plan (CGP) a lancé la Cartographie nationale des projets de développement, une opération destinée à recenser, inspecter et évaluer tous les projets publics en cours sur le territoire. Objectif affiché : en finir avec les chantiers fantômes, les retards non justifiés et l’opacité sur les fonds publics.

Le top départ a été donné dans le 1er arrondissement de Libreville, où les équipes du CGP ont été reçues par Viviane Ngassita Rapontchombo, déléguée spéciale. Un passage obligé avant de descendre sur le terrain pour observer l’un des projets phares de la zone : la construction du pont du Camp de Gaulle, pilotée par la société Mika Service. L’occasion de prendre la température, relever les retards éventuels, interroger la qualité des travaux et s’assurer que les financements engagés produisent des résultats concrets. Un panneau de l’un des chantiers inspectés Ce déploiement s’inscrit dans la volonté des nouvelles autorités de reprendre le contrôle de la dépense publique. Trop souvent, les projets sont annoncés à grand renfort de communication mais ne sortent jamais de terre, ou traînent sans justification. Cette cartographie vise donc à centraliser les données réelles, détecter les goulets d’étranglement, et assainir les circuits de gestion. Mais au-delà de l’audit technique, le message politique est clair : plus aucune zone d’ombre ne sera tolérée sur les projets financés par l’État. Le CGP veut désormais suivre à la trace chaque chantier, du lancement à la livraison. Fini les surfacturations couvertes par l’ignorance ou les silences administratifs. L’équipe de terrain du CGP Après Libreville, les équipes du CGP étendront leur toile à l’intérieur du pays. Il s’agit là d’une révolution dans le suivi de l’action publique, censée renforcer la confiance des citoyens et imposer une logique de résultats aux exécutants de projets. Un virage attendu de longue date