L’École des mines de Moanda à la recherche de ses futurs étudiants pour l’année 2025-2026

L’École des mines et de la métallurgie de Moanda-Gabon (E3MG) va lancer le concours d’entrée de sa 9ᵉ promotion, prévu pour le 15 juillet prochain, indique ce 7 mai, un communiqué de l’établissement supérieur. Les épreuves écrites et orales auront lieu simultanément à Moanda, sur le site de l’école, et à Libreville, dans les locaux de l’INPTIC. Cette session marque une nouvelle étape dans la sélection de profils techniques destinés à intégrer l’un des établissements de référence dans le secteur minier gabonais.

Le communiqué du 7 mai de l’établissement précise qu’il n’accueille pas les bacheliers. Le concours est ouvert aux titulaires d’un DUT, BTS, Licence, Master ou diplôme d’ingénieur, ou équivalent, dans un domaine scientifique ou technique. Les candidats peuvent postuler à l’une des filières suivantes : Licence Mines et Métallurgie (LMM), Licence Maintenance des Systèmes et des Équipements (LMSE), Ingénieur Exploitation Minière (IEM) ou Ingénieur Traitement de Minerai (ITM).

Les dossiers seront reçus du 15 mai au 30 juin, à Moanda (site de l’E3MG) ou à Libreville (représentation Comilog, 2ᵉ étage). Ils doivent contenir un acte de naissance, une carte d’identité, un CV, une lettre de motivation, les diplômes, le numéro de compte e-bourse (ANBG) et celui de la carte Cnamgs. Les frais de dossier s’élèvent à 20000 FCFA, à verser via Airtel Money (074067003) ou sur le compte BGFI de l’école (IBAN : GA21 4000 3045 0061 0492 0101 143). La liste des candidats autorisés à concourir sera publiée le vendredi 11 juillet à 15h sur le site www.e3mg.ga et les plateformes associées.