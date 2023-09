Transition au Gabon : Brice Oligui vante les mérites de 6 éminences grises de l’ex régime Bongo

Décidément, les voies d’Oligui Nguema sont impénétrables. Alors que l’administration gabonaise de transition reste gangrenée par les anciennes grandes figures du régime déchu d’Ali Bongo, voici que le général Brice Oligui Nguema veut encore s’entourer davantage d’anciens piliers institutionnels qui ont fait la force d’Ali Bongo. Evoquant leur « expériences », il a reçu ce vendredi en audience plusieurs anciens hauts responsables de l’ancien régime partant de l’ex Premier ministre à la controversée ex présidente de la Cour constitutionnelle.

Brice Oligui Nguema serait-il en panne d’inspiration pour conduire la transition et la restauration tant attendues des institutions qu’avaient réussies à travestir Ali Bongo et son régime ? Oui, à en croire la campagne de charme qu’il fait désormais aux anciennes figures prépondérantes du régime déchu à l’origine de son ascension. C’est le sens à donner au sextuple entretien tout-en-un qu’il a accordé ce vendredi aux 6 plus récents visages du régime institutionnel d’Ali Bongo.

Les 6 personnalités écoutant religieusement Brice Oligui Nguema

Il s’agit d’Alain-Claude Bilie-By-Nze (ancien Premier ministre déchu), Rose Christiane Ossouka Raponda (vice-présidente déchue), Lucie Milebou-Aubusson (présidente du Sénat déchue), Faustin Boukoubi (président de l’Assemblée nationale déchu), Marie-Madeleine Mborantsuo (présidente de la cour constitutionnelle déchue) et Julien Nkoghe Bekalé (président du Conseil économique, social et environnemental déchu). Les 6 maîtres institutionnels de l’ex régime renversé le 30 août.

Dans un post publié vendredi soir sur Facebook, la Présidence de transition a martelé que l’entretien entre Brice Oligui Nguema et les 6 hauts responsables déchus « souligne la volonté du Chef de l’État de mettre à profit l’expérience de tous afin de favoriser la reconstruction Institutionnelle et Administrative du pays ». En clair, le président de transition est admiratif et réclame leurs lumières pour reconstruire le pays qu’ils ont pourtant, chacun à leur niveau de compétence, facilité la déconstruction et à les éloigner de leurs missions premières au service de l’intérêt supérieur de la Nation.

La chaude poignée de main avec l’ancienne « reine » de la cour constitutionnelle

Un choix et des propos qui interrogent sur la vision qu’il a de la future « restauration des institutions » si ce sont finalement les éminences grises de l’ancien régime qui en son finalement les artisans. Ce, alors que ces personnalités ont plutôt taillé sur-mesure celles-ci pour l’ancien « dictateur » présidentiel. Pays et institutions inféodées à la seule gloire du l’ex tout-puissant Ali Bongo et ses affidés. A moins que ce soit là plutôt l’objectif poursuivi par le nouveau locataire du palais présidentiel dont les agissements interrogent au plus haut point.