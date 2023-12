18 mois, c’est la temps que s’est donné le ministre des Travaux publics, le général Flavien Nzengui Nzoundou, pour terminer les 5 kilomètres de la « honte » de l’axe routier Port-Gentil-Omboué. Le mardi 5 décembre dernier sur le chantier, il s’est engagé à la construction d’une station de péage et de pesage.

C’est dans le cadre du programme d’entretien routier d’urgence devant permettre d’éviter l’arrêt du trafic sur le réseau routier national, constitué à près de 80% des routes en latérite, que le chef de ce département ministériel, le général Flavien Nzengui Nzoundou s’est rendu le mardi sur l’axe routier abandonné Port-Gentil-Omboué long de 95 kilomètres. En effet, les travaux de construction de cet axe routier lancés en 2014 par Ali Bongo ne sont jamais arrivés à terme malgré le financement de la Banque chinoise Eximbank of China à hauteur de 342 milliards de FCFA, et l’argent du contribuable gabonais pour 17 milliards de FCFA. Malgré sa livraison le 15 décembre 2022, il n’a jamais été achevé.

Le ministre lors de sa visite

Sur une trajectoire de 95 kilomètres, c’est tout juste 90 kilomètres qui ont été bitumés par la société adjudicatrice China road bridge company (CRBC). Des sources sûres du dossier, il ressort que le bitumage du linéaire de 5 kilomètres restant revenait aux autorités gabonaises avant l’ère de la transition. C’est fort de ce mauvais constat de l’état piteux de cette route, que le ministre des Travaux publics est allé toucher du doigt, pour une reprise imminente des travaux dont le tronçon rentre dans le cadre des axes prioritaires retenus dans le programme.

« Le 30 août dernier, le Gabon a traversé une étape de son histoire et cet événement a emmené le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à prendre à bras le corps la problématique de la relance des chantiers arrêtés depuis plusieurs années », a précisé Flavien Nzengui Nzoundou. Le membre du gouvernement dépêché sur les lieux est allé s’enquérir de l’état actuel de cette route et a profité de l’opportunité qui s’est dressée à lui, pour échanger avec l’entreprise CRBC sur la reprise imminente des travaux de ce grand axe routier reliant la ville de Port-Gentil à la commune d’Omboué.

Une autre vue de la route inachevée

« Les travaux démarreront effectivement en janvier. Je pense que dans dix-huit mois les quelques kilomètres inachevés seront un lointain souvenir », a promis le ministre. Cet axe routier est dans un piteux état. Nid de poules et crevasses décorent cette voie de circulation. En ce début de saison de pluie, la poussière va laisser la place à la gadoue avec comme corollaire les bourbiers. Deux autres projets en cours feront la fierté de cette route s’ils arrivent à leur terme. Il s’agit en effet, du projet de construction d’une station de pesage et une de péage.

« CRBC a déjà perçu l’avance et les travaux vont démarrer en janvier », a précisé le patron des Travaux publics au Gabon. Au cours de sa tournée d’inspection le ministre a également profité de l’occasion, pour visiter quelques routes en piteux état et s’imprégner de la problématique de l’assainissement de la ville de Port-Gentil. « C’est une ville qui mérite les travaux d’assainissement pour le drainage des eaux usées et celles des pluies », estime le membre du gouvernement en charge des travaux routiers.

Tout ces projets seront lancés courant janvier 2024, le temps de laisser aux entreprises adjudicatrices, d’acheminer le matériel vers la capitale économique. Vivement que la relance des travaux de finition de la voie Port-Gentil-Omboué arrive à son terme. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions sera jugé au pied du mur.